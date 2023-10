Les entreprises australiennes propulsent le boom du secteur des technologies climatiques

« Le financement de la technologie climatique en Australie s’est accéléré ces dernières années et les entreprises australiennes espèrent lever 1,5 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois.3. Avec une recherche et un développement solides, un écosystème de start-up florissant et des réserves de capitaux, l’Australie est bien placée pour saisir cette opportunité », a déclaré M. Matthews.

Les recherches de l’ABC indiquent que les entreprises australiennes prennent des mesures, avec près de 58 pour cent (soit près de trois entreprises sur cinq) ayant déjà adopté une initiative de développement durable telle que la réduction des émissions de carbone, des initiatives en matière d’énergie verte, une gestion durable des déchets ou une réduction de la consommation d’eau. 49 pour cent supplémentaires envisagent d’adopter de nouvelles mesures. Mais 60 % des entreprises déclarent que les coûts et le manque de financement constituent les principaux obstacles.4

« Nous considérons que la technologie climatique joue un rôle essentiel non seulement en fournissant de nouvelles solutions aux consommateurs et aux entreprises, mais également en aidant à surmonter les obstacles liés aux coûts grâce à des gains d’efficacité dans la manière dont ces solutions sont développées et mises sur le marché.

« Nous l’avons déjà constaté dans la pratique, car l’innovation a considérablement réduit le coût des panneaux solaires au cours des dernières années, rendant ces technologies plus abordables pour les entreprises et les ménages australiens. »

Lundi 16 octobre 2023, 11h30 – 12h30 – Salle C3.2 – ICC Sydney

Atteindre la neutralité carbone nécessite des innovations majeures pour mettre les nouvelles technologies sur le marché le plus rapidement possible, ainsi que des milliers de milliards d’investissements dans les décennies à venir. Découvrez comment les organismes de recherche, les start-ups, les investisseurs et les entreprises collaborent sur la voie du zéro émission nette, et l’importance de l’investissement dans les technologies climatiques pour y parvenir. Présenté par CommBank.

Haut-parleurs:

Modérateur – Alex Matthews, directeur général, Stratégie climatique CommBank

Katherine McConnell – PDG et co-fondatrice, Brighte

Tim Bishop – Directeur général et co-fondateur, Wollemi

Cathy Foley – Scientifique en chef d’Australie

À propos de SXSW Sydney

La conférence et le festival futuriste South by Southwest (SXSW) Sydney rassembleront les principales industries créatives de la région Asie-Pacifique au cœur de Sydney. L’événement est un programme d’une semaine comprenant plus de 1 000 événements révolutionnaires et séances de réseautage autour des piliers de la technologie et de l’innovation, des jeux, de la musique, de l’écran et de la culture. Informée par un paysage multiculturel et une préservation durable du patrimoine culturel autochtone passé, présent et futur, Sydney offre une scène artistique et culturelle riche et passionnante avec de belles galeries, des théâtres acclamés et des espaces de spectacle en plein essor.

