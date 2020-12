Les entreprises asiatiques s’engagent plus facilement avec les investisseurs sur le changement climatique et s’engagent à réduire leurs émissions conformément aux nouvelles mesures de neutralité carbone lancées cette année par les gouvernements chinois, coréen et japonais, selon la coalition d’investisseurs Climate Action 100+.

La prise de conscience par les entreprises et les investisseurs de la nécessité de lutter contre le changement climatique a atteint un «point de basculement» en Asie, selon Rebecca Mikula-Wright, directrice exécutive du Asia Investor Group on Climate Change.

Climate Action 100+ compte 545 investisseurs mondiaux détenant environ 52 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion qui ont souscrit à l’initiative.

Le nombre d’investisseurs asiatiques qui ont rejoint la coalition est passé à 30 cette année, contre 18 il y a un an, a déclaré Mikula-Wright. Les nouveaux signataires cette année incluent Ping An Insurance et le fonds souverain de Singapour GIC.

« En tant qu’investisseur à long terme, nous cherchons à nous assurer que les sociétés de notre portefeuille sont alignées sur la transition vers une voie plus durable », a déclaré Liew Tzu Mi, président du comité de développement durable de GIC, dans un communiqué annonçant son adhésion le mois dernier. GIC identifie les entreprises exposées au changement climatique et s’engage avec elles pour atténuer ou faire la transition à partir de ce risque.

Les grands investisseurs institutionnels, confrontés à la pression des clients, jouent un rôle plus actif pour inciter les entreprises de leurs portefeuilles à lutter contre le changement climatique.

Blackrock a déclaré la semaine dernière qu’il soutiendrait davantage de propositions d’actionnaires sur le changement climatique et les problèmes sociaux alors qu’il tentait d’utiliser sa position dominante en tant que plus grand gestionnaire d’actifs au monde pour adopter des changements, y compris voter contre des administrateurs où, selon lui, les entreprises n’évoluent pas assez vite.

Par exemple, la société a déclaré qu’elle ferait pression pour une plus grande diversité ethnique et de genre au sein des conseils d’administration.

Un reflet de l’évolution des attitudes en Asie est le nombre de gouvernements qui ont adopté des objectifs agressifs pour lutter contre les émissions cette année.

En septembre, le président chinois Xi Jinping a déclaré dans un discours vidéo à l’Assemblée générale des Nations Unies que le pays augmenterait ses objectifs d’émissions volontaires dans le cadre des accords de Paris sur le climat, atteignant des pics d’émissions avant 2030 et atteignant la neutralité carbone avant 2060.

La directrice générale Carrie Lam Cheng Yuet-ngor a promis que Hong Kong serait neutre en carbone d’ici trois décennies dans le cadre de son discours politique. Photo: Felix Wong alt = La directrice générale Carrie Lam Cheng Yuet-ngor a promis que Hong Kong serait neutre en carbone d’ici trois décennies dans le cadre de son discours politique. Photo: Felix Wong

Le Japon et la Corée ont également annoncé leur intention d’être neutre en carbone une décennie plus tôt d’ici 2050. Le mois dernier, la directrice générale Carrie Lam Cheng Yuet-ngor a promis que Hong Kong serait neutre en carbone d’ici 2050 dans le cadre de son discours annuel sur la politique.

Mais il y a un long chemin à parcourir.

Environ 98% des 142 entreprises chinoises dont les informations sur les risques climatiques examinées par Legal and General Investment Management n’ont pas respecté ne serait-ce que la moitié de ses normes minimales, a déclaré cette semaine la société basée à Londres, qui gère environ 1,5 billion de dollars d’actifs.

Mikula-Wright a déclaré que les 10 prochaines années sont une «décennie de transition» et une période critique pour les entreprises et les pays pour s’attaquer aux problèmes climatiques.

La pandémie de coronavirus a également sensibilisé au changement climatique cette année.

« En regardant le ciel plus clair à Delhi ou à Pékin et partout dans le monde – une image de ce à quoi cela pourrait ressembler – … cela a accéléré le désir des entreprises et des investisseurs qui vivent où qu’ils vivent d’apporter un changement », Mikula-Wright m’a dit.

