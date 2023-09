Les entreprises américaines veulent désespérément dialoguer avec la Chine

Dans une interview accordée mardi à Jim Cramer de CNBC, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a souligné l’importance de la communication pour favoriser les relations économiques du pays avec la Chine. Raimondo a déclaré que les entreprises américaines étaient « désespérées » de vouloir dialoguer.

Raimondo s’est rendu à Pékin et à Shanghai la semaine dernière pour rencontrer des responsables gouvernementaux, devenant ainsi le premier secrétaire américain au Commerce à se rendre dans le pays en cinq ans, mais le quatrième haut responsable américain à se rendre en Chine cet été.

« J’ai moi-même parlé à plus d’une centaine de PDG d’entreprises américaines avant de me rendre en Chine, et dire qu’ils cherchaient désespérément une sorte de dialogue n’est pas une exagération », a déclaré Raimondo. « Je ne vais pas dire que nous allons résoudre tous les problèmes, car nous ne le ferons pas. Mais même pour trouver des solutions pratiques, je dois être la voix des entreprises et les présenter au gouvernement chinois, et leur donner , vous savez, une chance d’apporter des changements et de montrer de l’action. »

Les entreprises américaines ont besoin de « règles du jeu équitables » en Chine, a déclaré Raimondo, car beaucoup craignent des raids ou des actions imprévisibles du gouvernement à l’encontre de leurs entreprises.

Le secrétaire au Commerce a également évoqué l’intelligence artificielle. Elle a déclaré que le gouvernement « péchait par excès de prudence » et tentait de garantir que la Chine n’obtienne pas les puces d’IA les plus sophistiquées fabriquées aux États-Unis.

« Même eux ont un peu peur du pouvoir destructeur de l’IA », a déclaré Raimondo à propos des créateurs d’intelligence artificielle avec lesquels elle s’est entretenue. « Et nous ne pouvons pas laisser cela tomber entre les mains de l’armée chinoise. »

Raimondo a ensuite expliqué le « soft power » qui émane des marques américaines en Chine, soulignant la nécessité d’une relation stable et pratique avec Pékin, ajoutant que l’industrie du tourisme crée des emplois et ajoute des milliards à l’économie américaine.

« Ne pas découpler notre économie est essentiel, non seulement pour notre économie mais aussi pour notre sécurité nationale », a-t-elle déclaré. « Nous devons faire des affaires là où nous le pouvons, communiquer et dialoguer là où nous le pouvons, et ne jamais compromettre notre sécurité nationale. »