Les entreprises américaines supportant le plus gros des tarifs chinois de Trump, selon Moody’s

Les entreprises américaines supportent la majeure partie du fardeau financier des tarifs élevés imposés au plus fort de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Moody’s Investors Service.

« Une majorité du coût des droits de douane a été répercutée sur les importateurs américains », a déclaré Moody’s dans le rapport.

« Si les tarifs restent en place, la pression sur les détaillants américains augmentera probablement, conduisant à une plus grande répercussion sur les prix à la consommation », a ajouté l’agence.

Des tarifs commerciaux plus élevés sont entrés en vigueur pendant le mandat de l’ancien président américain Donald Trump. La plupart de ces tarifs sont restés en place et affectent plus de la moitié de tous les flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Moody’s.

Les droits de douane américains sur les produits chinois s’élevaient en moyenne à 19,3% sur une base pondérée en fonction des échanges au début de 2021, tandis que les droits de douane chinois sur les produits américains étaient d’environ 20,7%, selon données compilées par le groupe de réflexion Peterson Institute for International Economics.

Avant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au début de 2018, les droits de douane américains sur les produits chinois étaient en moyenne de 3,1%, tandis que les tarifs de la Chine sur les produits américains étaient de 8%, selon les données.