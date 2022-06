Cohn, qui est fréquemment en contact avec les PDG, a déclaré à CNN que les entreprises connaissent une inflation des salaires et une augmentation des coûts des intrants depuis plus d’un an.

« Je pense que la communauté des affaires est déçue que la Fed ait mis autant de temps à comprendre ce que la communauté des affaires a vu », a-t-il déclaré.

« Ils étaient en retard », a déclaré Cohn, qui a été directeur du Conseil économique national de 2017 à 2018.