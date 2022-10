Les entreprises américaines se tournent de plus en plus vers l’extérieur de la Chine après Covid

Pékin a souligné qu’il souhaitait que le pays se concentre davantage sur la fabrication haut de gamme, tandis que les usines des industries à plus forte intensité de main-d’œuvre se sont déplacées vers d’autres pays où les salaires sont plus bas.

Mais la Chine reste un fournisseur essentiel pour plus de produits américains et européens que l’inverse, selon un rapport d’Allianz Research ce mois-ci.

“Cela signifie que, dans un scénario extrême où les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et les États-Unis-UE-Chine sont complètement interrompues, les États-Unis et l’Europe ont plus à perdre”, indique le rapport. “La perte d’approvisionnements critiques coûterait 1,3% du PIB aux États-Unis et 0,5% du PIB à l’UE, mais 0,3% du PIB à la Chine.”