Les entreprises américaines perdent patience face à la Chine – responsable de Biden

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a averti que Pékin devait entreprendre des réformes pour attirer et retenir les investissements américains.

La patience des dirigeants américains face à la situation des affaires en Chine est « porter mince » parce que Pékin n’a pas réussi à fournir un environnement commercial prévisible et équitable, a averti un haut responsable de l’administration du président Joe Biden.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a critiqué dimanche le traitement réservé par la Chine aux entreprises américaines dans une interview accordée à CBS News, quatre jours après son retour d’un voyage à Pékin. Malgré les affirmations « progrès » en essayant d’aider à rétablir les relations économiques sino-américaines tendues, a-t-elle déclaré « il ne peut y avoir de confiance » jusqu’à ce que les responsables chinois respectent leurs promesses de répondre aux préoccupations de Washington.

« Nous voulons une relation économique large et stable avec eux, mais ils doivent respecter les règles. » dit Raimondo. « Et nous agirons toujours dans notre propre intérêt américain. »

En savoir plus Qu’est-ce qui éloigne les investisseurs de la Chine ?

Raimondo est devenu le quatrième haut responsable américain à se rendre à Pékin cet été alors que l’administration Biden cherche à réparer une relation brisée ces dernières années par le conflit russo-ukrainien et les tensions croissantes à propos de Taiwan. Elle est également la première secrétaire américaine au Commerce à tenir des négociations en Chine depuis cinq ans. Elle a affirmé avoir fait ce voyage parce que l’environnement commercial chinois est devenu de plus en plus hostile aux entreprises américaines, qui ont fait l’objet de perquisitions et d’amendes infondées ces derniers mois.

« Ils vont prendre la décision commerciale de faire des affaires dans d’autres pays, à moins que la situation ne s’améliore », dit Raimondo. « J’ai donc été très clair avec la Chine sur le fait que nous devions le faire – la patience s’amenuise parmi les entreprises américaines. Ils ont besoin et méritent un environnement prévisible et des règles du jeu équitables. Et j’espère que la Chine tiendra compte de ce message afin que nous puissions avoir une relation commerciale stable et croissante.

Raimondo a dit qu’elle « Je n’ai rien édulcoré » dans ses entretiens avec les dirigeants chinois. Par exemple, elle a déclaré avoir évoqué le fait que sa messagerie électronique avait été piratée avant son voyage à Pékin. « Ils ont laissé entendre qu’ils n’étaient pas au courant et que ce n’était pas intentionnel. » Raimondo a déclaré dans une interview séparée avec CNN. « Mais je pense qu’il était important de mettre cela sur la table et de leur faire savoir qu’il est difficile d’instaurer la confiance quand on prend des mesures comme celle-là. »

EN SAVOIR PLUS: La Chine lance un avertissement de guerre commerciale aux États-Unis

Le tsar américain du commerce a reconnu que Washington se trouvait dans une situation difficile. « une concurrence féroce avec la Chine à tous les niveaux » mais elle a déclaré à NBC News que la rivalité doit être gérée pour éviter les conflits. Même si elle a insisté sur le fait que les États-Unis n’essayaient pas de « découpler » économiquement de Chine, elle a rejeté un appel de Pékin visant à assouplir les contrôles à l’exportation de semi-conducteurs avancés ayant de possibles applications militaires.

« Nous n’allons pas vendre à la Chine les puces américaines les plus sophistiquées dont elle a besoin pour sa capacité militaire », Raimondo a déclaré dimanche à NBC News. « Mais je veux être clair : nous continuerons également à vendre des milliards de dollars de puces par an à la Chine parce que la grande majorité des puces fabriquées ne sont pas à la pointe de la technologie dont nous parlons. »

EN SAVOIR PLUS: La Chine est dirigée par des « méchants » – Biden