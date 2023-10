Les entreprises américaines expirent alors que la fermeture du gouvernement est évitée à la dernière minute

New York

CNN

—



Les entreprises américaines poussent un soupir de soulagement après que les législateurs ont évité de peu une fermeture chaotique du gouvernement fédéral.

Les chefs d’entreprise et les économistes avaient prévenu qu’un arrêt aurait nuire à l’économie en provoquant une grande incertitude, des perturbations importantes et en ébranlant la confiance.

« Même si la politique de la corde raide n’est jamais la solution, nous sommes heureux que les ‘adultes’ se soient mobilisés pour empêcher une fermeture et le préjudice direct qu’elle aurait causé à des millions d’Américains et de petites entreprises américaines qui auraient été touchés », Neil Bradley, directeur politique. responsable de la Chambre de commerce des États-Unis, a déclaré dans un déclaration Cette fin de semaine.

Jusqu’à samedi, un arrêt semblait très probable. Mais le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a brusquement changé de cap et a décidé d’adopter un projet de loi avec le soutien des démocrates. Le président Joe Biden a signé le projet de loi avec quelques minutes à perdre avant la date limite de minuit du samedi au dimanche, permettant ainsi au gouvernement de rester financé jusqu’au 17 novembre.

La Chambre a félicité les législateurs qui ont voté pour maintenir le gouvernement ouvert sur une base bipartite et a appelé le Congrès à terminer le travail.

« Nous exhortons le Congrès à utiliser ces 45 jours pour achever le processus d’affectation des crédits, fournir le financement urgent nécessaire pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre l’agression russe et prendre des mesures pour sécuriser la frontière », a-t-il ajouté. Bradley dit la Chambre.

Joshua Bolten, PDG de Business Roundtable, a également félicité les législateurs pour avoir maintenu le gouvernement ouvert.

« Nous remercions les membres du Congrès d’avoir travaillé ensemble pour éviter une fermeture et encourageons la Chambre et le Sénat à adopter dès que possible une mesure de dépenses à long terme », a déclaré Bolten.

Wall Street a eu une réaction plus modérée. Les actions américaines ont chuté lundi matin, la percée politique ayant été éclipsée par les inquiétudes persistantes concernant la hausse des rendements obligataires et la lutte de la Réserve fédérale contre l’inflation.

« La décision surprenante du week-end qui a permis d’éviter une fermeture du gouvernement devrait être positive pour les marchés car elle atténue les craintes de dysfonctionnement à Washington – au moins temporairement », a écrit Brian Gardner, stratège politique en chef de Stifel à Washington, dans une note aux clients lundi. .

Gardner a noté qu’il y aura probablement un proposer de retirer McCarthy en tant que président et une autre impasse budgétaire potentielle avant le 17 novembre.

« L’ère des bons sentiments pourrait être de courte durée », a déclaré Gardner.