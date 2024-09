Les entreprises américaines enregistrent des bénéfices historiquement bas en Chine en raison des tensions géopolitiques et d’une croissance lente, selon un rapport

HONG KONG — Les entreprises américaines en Chine enregistrent des bénéfices historiquement bas, la confiance des entreprises étant au plus bas Tensions entre les États-Unis et la Chine et un ralentissement de l’économie chinoiseselon un rapport publié jeudi par un groupe d’entreprises américain.

Sur 306 entreprises interrogées, un record de 66 % étaient rentables en 2023, selon le rapport d’activité sur la Chine publié par la Chambre de commerce américaine à Shanghai.

Le rapport révèle également que seulement 47 % des personnes interrogées se montrent optimistes quant à leurs perspectives commerciales en Chine au cours des cinq prochaines années, soit le niveau le plus bas depuis plus de deux décennies que l’enquête existe.

Pékin et Washington sont en désaccord depuis quelques années sur des questions telles que le commerce et la production manufacturière, ainsi que sur Les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale.

La Chine est également aux prises avec un ralentissement de son économie intérieure, une demande des consommateurs peu reluisante et les pressions déflationnistes persistent même après la COVID.

Selon le rapport, les tensions géopolitiques entre les deux pays constituent le principal défi pour les opérations des entreprises en Chine.

« C’est un équilibre entre le risque et la récompense », a déclaré Eric Zheng, président de l’AmCham Shanghai, lors d’une conférence de presse avant la publication du rapport.

« Les risques perçus liés à la conduite d’affaires en Chine ont augmenté au cours des dernières années, mais dans le même temps, le marché ralentit, avec une demande faible et une surcapacité », a-t-il déclaré.

De nombreuses entreprises réorientent désormais leurs investissements vers d’autres régions comme le Vietnam, la Malaisie et l’Asie du Sud, a déclaré Zheng.

Selon le rapport de l’AmCham, un nombre record de 25 % des entreprises interrogées ont réduit leurs investissements en Chine en 2023, en grande partie en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance chinoise.

Alors qu’un peu plus de la moitié des entreprises américaines s’attendent à ce que leur chiffre d’affaires augmente par rapport à l’année dernière, seulement 37 % s’attendent à ce que la croissance en Chine dépasse la croissance mondiale dans les trois à cinq prochaines années.

Le rapport de l’AmCham est arrivé un jour après celui de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine a publié un rapport Les deux hommes partagent le même sentiment quant aux risques croissants liés à la conduite des affaires en Chine. Le rapport souligne le manque de mise en œuvre des réformes promises et un environnement commercial de plus en plus politisé.

Le rapport de la Chambre européenne révèle que pour certaines entreprises européennes, les risques liés à l’investissement en Chine commencent à dépasser les bénéfices.

« Nous craignons qu’un point de bascule se produise désormais et nous lançons donc un appel à l’action au gouvernement chinois pour inverser la tendance », a déclaré Jens Eskelund, président de la Chambre européenne, lors d’une conférence de presse mercredi.

« La Chine n’est plus une priorité absolue, mais de plus en plus une destination phare, mais l’une des trois ou cinq premières », a-t-il déclaré. « Nous pensons que l’attrait relatif de ce pays continuera de se détériorer si nous ne répondons pas à certaines de ces préoccupations. »

Le groupe d’entreprises européen a appelé la Chine à donner la priorité à la croissance économique et à la réforme, et à renforcer la confiance des investisseurs en uniformisant les règles du jeu pour toutes les entreprises du pays.