Les entreprises américaines doivent cesser de vendre au régime brutal de la Chine

Selon la légende, lorsqu’on a demandé à Vladimir Lénine comment il comptait « pendre tous les capitalistes » face à une pénurie de corde dans la jeune Union soviétique, il a répondu « ne t’inquiète pas camarade, les capitalistes nous vendront la corde ».

Bien que probablement apocryphe, la citation capture l’esprit de ce que Lénine a écrit plus précisément – et tout aussi de sang-froid – dans un note manuscrite:

« Ils [the capitalists] fourniront des crédits qui nous serviront pour le soutien du Parti Communiste dans leurs pays et, en nous fournissant des matériaux et équipements techniques qui nous manquent, reconstitueront notre industrie militaire nécessaire à nos futures attaques contre nos fournisseurs. En d’autres termes, ils travailleront à la préparation de leur propre suicide. »

Heureusement, les Soviétiques ont été en grande partie empêchés de réaliser la vision de Lénine par la liste du Comité de coordination des États-Unis pour les contrôles multilatéraux des exportations, ou COCOM, qui interdisait la vente d’ordinateurs avancés et d’autres articles hautement prioritaires à l’URSS, souvent contre la volonté des Américains trop enthousiastes. entreprises. Mais la République populaire de Chine, en revanche, a non seulement une capacité beaucoup plus grande d’acheter des instruments similaires de notre destruction ; elle a aussi découvert un levier monétaire dont Lénine ne pouvait que rêver : la censure internationale.

Sans surprise, les investissements chinois directs dans les entreprises médiatiques étrangères se sont avérés efficaces pour silence critique de la RPC. Mais les responsables chinois peuvent eux-mêmes être surpris par le contrôle que l’attrait des bénéfices de leurs marchés leur a donné sur ce que disent les grandes entreprises étrangères.

Quand Sony et Disney ont produit « Seven Years in Tibet » et « Kundun », respectivement, en 1997, qui dépeint la brutalité du Tibet par la RPC, la RPC a exclu ces studios de la présentation de films en Chine. L’année suivante, les deux studios ont envoyé des délégations de haut niveau se prosterner devant les responsables chinois.

Le PDG de Disney, Michael Eisner, a déclaré que « Kundun » était « une erreur stupide ». Il a ajouté : « La bonne nouvelle, c’est que personne ne l’a regardé. À l’avenir, nous devrions empêcher ce genre de chose, qui insulte nos amis, de se produire. » Sony a dépêché toute une délégation pour s’excuser de la même manière. « Le ramper d’Hollywood a fonctionné », The Wall Street Journal signalé, et « Les films Sony et Disney affluaient bientôt à nouveau en Chine. »

Hollywood n’a pas eu de production majeure critique de la Chine depuis lors.

Mais les contrôleurs de pensée de la RPC sont déterminés à écraser des ennuis encore plus petits, comme l’ancienne journaliste sino-australienne du New York Times, Vicky Xu, qui a été attaquée par l’armée chinoise de wumaos, ou des trolls payants sur Internet, qui l’ont vilipendée sur Twitter avec des accusations vicieuses de déviance sexuelle et de toxicomanie.

La sienne est un exemple classique de l’hypocrisie de la RPC : alors que éteindre la place de la liberté d’expression sur Internet à Hong Kong, le Parti communiste chinois exploite la liberté d’expression à l’étranger pour attaquer avec malveillance les opinions contraires à la ligne du Parti.

Une autre cible est le vlogger américain Matt Tye, dont nous avons la critique avisée de l’OMS en Chine. c’est noté précédemment. Comme Xu et bien d’autres, Tye reçoit un barrage constant de harcèlement en ligne, plus récemment sous la forme de shills anglophones du PCC tentant de le présenter comme un suprémaciste blanc. Mais Tye a aussi rencontré la censure du PCC aux États-Unis : alors que ces mêmes shills ont leur popularité artificiellement gonflé par des bots et wumao, le wumao chinois a aussi trouvé des moyens de démonétiser les vidéos de Tye sur YouTube, en limitant leur nombre de vues et leurs revenus.

Plus inquiétant encore, les publicités sponsorisées de Tye – les accords conclus directement avec des sociétés américaines qui constituent sa principale source de revenus – ont chuté précipitamment par crainte de perspectives commerciales même potentielles avec la Chine. N’ayant plus qu’un seul parrainage ténu, Tye souligne à juste titre que la « lâcheté » de bon nombre de ces entreprises pourrait reproduire l’effet hollywoodien dans le discours public, étouffant toutes les voix critiques du gouvernement chinois.

L’expérience de Tye montre à quel point l’influence du PCC sur les entreprises américaines est déjà granulaire et de grande envergure. Les difficultés publicitaires des YouTubers individuels peuvent sembler une mince affaire, mais la distorsion délibérée de la compréhension par les Américains d’une superpuissance autoritaire belliqueuse n’est pas une mince affaire.

Au contraire, la capacité de la RPC à influencer de manière décisive les décisions publicitaires, même les plus infimes, à travers l’Amérique, y compris avec des entreprises qui ne font pas directement affaire avec la Chine, devrait être très préoccupante dans un monde dans lequel nos films, écoles et éditeurs céder à la pression fiscale chinoise.

Notre pays est devenu largement insensible à ses plus grands conglomérats qui se vendent habituellement à une dictature brutale. Les entreprises américaines qui veulent démontrer leur indépendance vis-à-vis des pressions de la RPC – ou leur volonté de s’y opposer – peuvent le faire en soutenant les nombreux commentateurs chinois réduits au silence et harcelés par le PCC.

Même Lénine n’était pas assez cynique pour penser que les démocraties vendraient leur liberté d’expression. Il est grand temps que les entreprises intègres commencent à se lever.

Paul Wolfowitz, chercheur principal à l’American Enterprise Institute a été secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est (1982-86), ambassadeur des États-Unis en Indonésie (1986-89) et secrétaire adjoint à la Défense (2001-05). Bill Drexel, assistant de recherche à l’AEI, a étudié la surveillance et la censure de l’État chinois à l’Université Tsinghua.