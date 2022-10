Les entreprises américaines attirent les travailleurs horaires avec des avantages liés aux frais de scolarité

NEW YORK –

Lorsque Daniella Malave a commencé à travailler pour Chipotle à 17 ans, le principal avantage qu’elle recherchait était la nourriture gratuite. Il s’est avéré qu’elle a également obtenu une éducation universitaire gratuite.

Tout en travaillant à temps plein pour la chaîne, Malave a terminé deux ans d’études collégiales avec des allocations annuelles de 5 250 $ de Chipotle. Après cela, elle s’est inscrite au programme universitaire en ligne gratuit de l’entreprise, grâce auquel elle a obtenu un baccalauréat en gestion des affaires de l’Université de Wilmington en 2020.

“Je n’ai pas eu à payer pour mes études”, a déclaré Malave, 24 ans, qui travaille maintenant comme analyste en recrutement pour Chipotle dans le New Jersey. “Chaque fois que je le dis à haute voix, je me dis : ‘Est-ce que c’est réel ?”‘

Chipotle est l’une des plus d’une douzaine d’entreprises qui ont lancé des programmes universitaires gratuits ou presque gratuits pour leurs travailleurs de première ligne au cours de la dernière décennie. Rien que depuis 2021, Walmart, Amazon, Target, Macy’s, Citi et Lowe’s ont mis l’université gratuite à la disposition de plus de 3 millions de travailleurs américains.

Les entreprises considèrent les programmes comme un moyen de recruter et de retenir des travailleurs dans un marché du travail restreint ou de les former à des postes de direction. Pour les employés rémunérés à l’heure, les programmes suppriment les obstacles financiers à l’obtention d’un diplôme.

Des milliers de personnes en profitent désormais. Starbucks, qui gère un programme universitaire en ligne via l’Arizona State University, indique que 22 000 travailleurs sont actuellement inscrits à son programme. Guild Education, qui administre des programmes pour Walmart, Hilton, Disney et d’autres et propose des programmes en ligne dans plus de 140 écoles, affirme avoir travaillé avec 130 000 étudiants au cours de l’année dernière.

Mais certains critiques se demandent si les programmes cachent des problèmes plus profonds, comme un salaire si bas que les travailleurs ne peuvent pas se permettre l’université sans eux ou des heures si erratiques qu’il est trop difficile d’aller à l’école en personne.

“Je pense qu’ils proposent ces programmes pour contourner la question de simplement payer plus les gens, leur donner plus de certitude, améliorer leur qualité de vie”, a déclaré Stephanie Hall, chercheuse principale à la Century Foundation, un groupe de réflexion non partisan.

Hall a déclaré qu’un manque de données rend également difficile de juger de l’efficacité des programmes. Chipotle, Walmart, Amazon et Starbucks, par exemple, ne partagent pas les taux de diplomation, en partie parce qu’ils sont difficiles à calculer car les étudiants prennent souvent un semestre de congé ou mettent plus de quatre ans pour obtenir un diplôme. Rachel Carlson, PDG de Guild Education, qui ne révèle pas non plus les taux de diplomation, affirme que les données les plus pertinentes sont de savoir si les cours universitaires aident les employés à obtenir des promotions ou des augmentations de salaire.

D’autres remettent en question la qualité des programmes en ligne et si les diplômes des étudiants seront commercialisables ou les aideront à poursuivre d’autres carrières, d’autant plus que de nombreuses entreprises limitent ce que les employés peuvent étudier. Discover ne finance entièrement que 18 diplômes de licence dans huit universités via Guild, par exemple.

“Mon sentiment est que la plupart de ces programmes espèrent que les employés resteront dans l’entreprise”, a déclaré Katharine Meyer, membre du programme d’études sur la gouvernance du Brown Center on Education Policy de la Brookings Institution.

Amazon, pour sa part, vante les programmes universitaires qui offrent des opportunités en dehors de l’entreprise, comme les soins infirmiers. Mais Walmart a réduit le nombre de programmes qu’il propose de 100 à 60, car il souhaitait se concentrer sur les compétences qui s’aligneraient sur les carrières dans l’entreprise.

Plus de 89 000 travailleurs ont participé au programme collégial de Walmart et plus de 15 000 ont obtenu leur diplôme, a déclaré Lorraine Stomski, vice-présidente principale de l’apprentissage associé et du leadership de Walmart.

Tanner Humphreys est l’un d’entre eux. Il a commencé à travailler chez Walmart en 2016, rebondissant sur des emplois horaires alors qu’il tentait de s’adapter à son horaire de cours en personne à l’Idaho State University. Mais dans le cadre du programme en ligne de l’entreprise, lancé avec Guild en 2018, il a transféré ses crédits à la Southern New Hampshire University et a obtenu en février un baccalauréat en informatique. A 27 ans, il travaille désormais au siège de Walmart pour son équipe de cybersécurité en tant que salarié.

“Je travaillais de chèque de paie en chèque de paie, vivant avec tout un tas d’amis pour payer mon loyer et tout ça”, a-t-il déclaré. “Le passage d’un salaire horaire à un salaire change vraiment la vie.”

Les entreprises qui paient pour des études collégiales ou supérieures ne sont pas nouvelles. Mais pendant des décennies, l’avantage était surtout offert aux professionnels salariés. Dans de nombreux cas, les travailleurs devaient dépenser des milliers de dollars pour les frais de scolarité à l’avance, puis se faire rembourser par leur entreprise.

Le programme de Starbucks, qui a été lancé en 2014, était initialement un programme de remboursement des frais de scolarité, mais en 2021, il a commencé à couvrir les frais de scolarité à l’avance. Désormais, 85 % des magasins de l’entreprise comptent au moins un employé dans le programme, qui fêtera son 10 000e diplômé en décembre.

Carlson a déclaré que les entreprises voient un rendement moyen de 2 à 3 dollars pour chaque dollar investi dans l’éducation, car cela permet d’économiser sur les coûts de recrutement et de rétention. Walmart a déclaré que les participants quittent l’entreprise à un rythme quatre fois inférieur à celui des non-participants et sont deux fois plus susceptibles d’être promus.

“Si je sais que cela va me coûter 7 000 dollars si ma caissière ne se présente pas demain, je préférerais dépenser la moyenne de nos partenaires aujourd’hui – 3 000 à 5 000 dollars – pour qu’elle aille à l’université”, a déclaré Carlson.

Les entreprises affirment que les programmes offrent également des opportunités aux minorités. Macy’s, qui a lancé son programme avec Guild plus tôt cette année, a déclaré que la moitié des femmes inscrites sont des femmes de couleur.

Certaines entreprises, comme Chipotle et JPMorgan Chase, proposent des programmes en ligne via Guild ainsi que des allocations que les étudiants peuvent consacrer à l’apprentissage en personne dans les institutions locales. Les programmes universitaires d’Amazon offrent un mélange d’apprentissage en ligne et en personne dans des collèges communautaires ou des universités locales.

Hall a déclaré qu’elle aimerait voir davantage d’entreprises offrir ce type de flexibilité, car l’apprentissage en ligne n’est pas idéal pour tout le monde.

Zachary Hecker, 26 ans, un employé de Starbucks à New Braunfels, au Texas, a commencé à préparer son baccalauréat en génie électrique l’été dernier dans le cadre du programme universitaire de l’entreprise.

Hecker apprécie les frais de scolarité gratuits, mais il souhaite souvent pouvoir assister à des cours en personne ou avoir plus de choix au-delà de l’État de l’Arizona. Ses cours sont difficiles, a-t-il dit, et les professeurs ne sont pas toujours en mesure de se rencontrer et de proposer des conseils.

Mais Carlson a déclaré que les cours en ligne sont idéaux pour l’inscrit moyen à la Guilde, qui est une femme de 33 ans avec des enfants. Carlson a déclaré que les étudiants de ses programmes n’avaient souvent pas un accès constant à une voiture et devaient pouvoir étudier à tout moment, comme après que les enfants soient au lit.

La chance d’obtenir un diplôme gratuit peut changer la vie. Angela Batista avait 16 ans et était sans abri lorsqu’elle a commencé à travailler pour un Starbucks à New York.

“L’université n’a jamais fait partie de mes rêves”, a déclaré Batista, aujourd’hui âgé de 38 ans. “Je n’ai même pas eu l’audace de fantasmer à ce sujet.”

En décembre, elle sera diplômée de l’Arizona State University avec un diplôme en leadership organisationnel payé par Starbucks. Et maintenant, son fils, qui travaille également chez Starbucks, commence à travailler pour son propre diplôme.