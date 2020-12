BERLIN, 3 décembre (Reuters) – Les entreprises allemandes affectées par la décision de prolonger un verrouillage partiel pour ralentir la pandémie de COVID-19 devraient s’attendre à une aide d’État moins généreuse à partir de janvier, ont déclaré jeudi les premiers ministres conservateurs.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants de l’État ont convenu mercredi de prolonger les mesures restrictives visant à endiguer une marée de nouvelles infections à coronavirus jusqu’au 10 janvier.

Les mesures, qui avaient été mises en place depuis le 2 novembre et devaient expirer le 20 décembre, comprennent la fermeture des restaurants, bars, hôtels, gymnases et lieux de divertissement.

Berlin a alloué 15 milliards d’euros (18 milliards de dollars) pour novembre et 17 milliards d’euros pour décembre pour indemniser les entreprises touchées par le biais d’un régime qui leur permet de réclamer jusqu’à 75% de leurs ventes mensuelles.

Mais le premier ministre de Saxe Michael Kretschmer et le dirigeant bavarois Markus Soeder ont tous deux déclaré que ce régime changerait à partir de janvier, ce qui signifierait moins d’aides d’État par entreprise individuelle.

Le nouveau programme devrait aider les entreprises à couvrir les coûts fixes, mais il ne compenserait pas le manque à gagner ou le manque de revenus des entrepreneurs eux-mêmes, a déclaré Kretschmer à la chaîne de télévision MDR.

Le soutien de l’État ne pouvait plus être aussi important qu’en novembre et décembre car il était tout simplement trop coûteux sur une période plus longue, a-t-il ajouté.

Soeder a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait actuellement sur les détails du nouveau programme, mais il était déjà clair maintenant que les entreprises devraient se préparer à moins de soutien.

« L’aide d’État de 75% de compensation des ventes est disponible en novembre et décembre. Vous ne pouvez pas le faire éternellement. Par conséquent, à partir de janvier, il y aura un soutien légèrement inférieur, mais plus large, pour plus de secteurs », a déclaré Soeder à RTL / ntv.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de presque doubler les emprunts qu’il envisageait l’année prochaine pour financer l’aide d’urgence aux entreprises lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19.

Vendredi, la commission parlementaire du budget a convenu d’un montant de dette de près de 180 milliards d’euros pour 2021, le deuxième plus grand montant de nouveaux emprunts nets de l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre. (1 $ = 0,8237 euros) (Reportage de Michael Nienaber; édité par Philippa Fletcher)