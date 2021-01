Les entreprises affirment que les règles post-Brexit bloquent les échanges entre le Royaume-Uni et l’UE

Mais c’est bien loin du commerce fluide et sans tracas dont le Royaume-Uni jouissait lorsqu’il faisait partie du marché intérieur de l’UE. Les entreprises sont confrontées à de nouveaux coûts et des formalités administratives, notamment les déclarations en douane et les contrôles aux frontières.

Alors que les craintes d’énormes files de camions dans les ports de la Manche ne se sont pas matérialisées pendant la période tranquille de Noël et du Nouvel An, d’autres obstacles à la fluidité des échanges sont apparus.

L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni a entraîné des processus plus complexes et des exigences supplémentaires en matière de données douanières pour les colis destinés à l’Europe, a déclaré la société dans un communiqué. «Ceci, ajouté aux retards et à la congestion dans les ports britanniques pour les traversées de canaux, a exercé une pression supplémentaire sur notre débit et nos temps de transit.