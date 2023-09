Les entrepreneurs réfléchissent au boom de Bakken lors de l’événement MSU | Actualités, Sports, Emplois

L’Université d’État de Minot a organisé une conversation avec trois dirigeants du secteur pétrolier et gazier pour raconter leurs expériences sur les vagues tumultueuses de la vie d’entrepreneur dans le champ pétrolier de Bakken.

Parrainé par la Severson Entrepreneurship Academy, le président et chef de la direction de Kraken Resources, Bruce Larsen, a été rejoint par le fondateur de Dakota Energy LLC, Preston Page, et le propriétaire et PDG de Baker Energy Services, Jason Baker.

Les modérateurs Kevin Black et Randy Conway ont mené la conversation devant une salle comble du MSU Student Center, interrogeant les trois dirigeants sur les dures leçons et le travail requis pour gérer les boules de courbe qui leur sont lancées chaque jour.

Les trois entrepreneurs pétroliers et gaziers ont suivi des trajectoires de carrière similaires dans la mesure où aucun d’entre eux n’a décidé de se lancer dans l’industrie, se retrouvant soit recrutés, soit motivés par leur famille pour se lancer dans le secteur en plein essor de Bakken.

Larsen s’est retrouvé diplômé de l’école des mines du Dakota du Sud à Rapid City avec un diplôme en chimie et en génie civil peu après la crise financière de 2007. Il s’était imaginé travailler pour une mine d’or ou quelque chose de similaire, mais l’une des seules interviews qu’il a eues il travaillait chez Shell Oil pour un travail à la Nouvelle-Orléans.

«J’ai dit: ‘Vous savez, je vais juste essayer de m’entraîner.’ Je me suis retrouvé dans le pétrole et le gaz, un peu par hasard. Cette histoire n’est pas unique. Larsen a dit : « Les entrepreneurs constateront que vous êtes souvent engagés sur un chemin et que ce chemin n’est pas toujours parfaitement droit. Parfois ça s’enroule et revient sur lui-même. Parfois, cela tombe à l’eau et il suffit de trouver un moyen de se relever et de récupérer.

Trouver cette façon d’ignorer les échecs et les baisses du prix du baril de pétrole est plus facile à dire qu’à faire, mais comme l’ont exprimé Baker et les autres, la seule façon de s’en sortir est de garder l’esprit ouvert et de dire oui aux nouvelles opportunités qui se présentent. apparaître. Baker Energy Services a peut-être démarré comme un projet parallèle avec son père Paige qui n’employait que deux travailleurs trouvés sur Craigslist, mais selon Jason, l’entreprise continue d’exister aujourd’hui grâce à la diversification de ses services pour inclure l’exploitation de grues, le camionnage, l’hydrovac, la construction de pipelines et même une division environnementale qui s’occupe de la remise en état, de l’assainissement et des tests.

« Si nous nous étions concentrés sur un seul service en tant qu’entreprise de déménagement, nous aurions fini depuis longtemps. » Boulanger a dit : « La leçon que j’en ai retenue est de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier – de se diversifier. La croissance organique a été très lente au cours des 13 dernières années, mais cela a été une aventure folle et très amusante.

Page a trouvé son opportunité commerciale non pas dans les étendues sauvages des champs pétrolifères, mais dans les palais de justice des comtés de toute la région en regroupant les registres de titres de droits pétroliers et gaziers. Même s’il n’est pas entré dans l’industrie avec un chemin clair devant lui, Page a déclaré que la baisse éventuelle des prix du pétrole en 2015 l’a motivé à quitter le bureau et à en apprendre davantage sur l’exploitation des plates-formes avant de se lancer à son compte.

« J’ai travaillé avec des vétérans talentueux ici et je me suis laissé creuser des puits avec eux le samedi pour en apprendre davantage sur cet aspect du business. Nous avons lancé Dakota Energy vers 2015 et avons commencé à regrouper les droits miniers et les baux et à les regrouper pour que les opérateurs puissent venir les développer. Page a dit : « La définition de l’entrepreneuriat consiste à regrouper des ressources pour créer de la valeur et nous avons vraiment essayé de nous concentrer sur la compréhension de chaque étape du processus de développement pétrolier, gazier et énergétique. »

À la fin de la table ronde, Black a résumé l’événement pour les étudiants rassemblés à une seule chose, la volonté des trois de dire « Oui. »

« Ce que trois hommes retiennent, c’est qu’ils ont dit oui. Ils ne savaient pas exactement à quoi cela allait ressembler. Ils ne savaient pas totalement ce qu’ils faisaient. Noir a dit, «Mais ils ont dit oui, et ils étaient prêts à commencer au niveau du sol, qu’il s’agisse de pomper des puits un samedi, de tourner une clé ou de sortir avec des équipes de routards. Vous devez commencer quelque part et vous devez simplement dire oui.







