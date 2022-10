Les entrepreneurs de Metaverse essaient de gagner de l’argent sur Meta’s Horizon Worlds

Jeudi, CNBC a décrit “l’effondrement époustouflant” de Meta – celui qui a vu la société tomber des 20 plus grandes sociétés américaines par valorisation au milieu d’une séquence de trois trimestres consécutifs de baisse des revenus. (Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.)

Horizon Worlds aurait eu du mal à attirer et à fidéliser les utilisateurs : il compte actuellement moins de 200 000 utilisateurs actifs par mois, soit moins de la moitié de son objectif de 500 000, selon Le journal de Wall Street .

“Ce fut une expérience incroyablement positive, et l’une des meilleures de ma vie”, déclare Aaron Sorrels, un comédien professionnel de 47 ans qui a ouvert l’année dernière un club de comédie virtuel sur la plate-forme métaverse phare de Meta, Horizon Worlds.

Cette décision a entraîné des milliards de dollars de pertes pour son entreprise, et les “entrepreneurs métaverses” qui ont afflué dans le monde virtuel de l’entreprise pour gagner de l’argent réel pourraient facilement être pardonnés d’avoir paniqué.

Il y a un an, vendredi, Mark Zuckerberg faisait un énorme pari sur le métaverse, annonçant le changement de nom de son entreprise de Facebook à Meta.

Il s’est engagé à cause d’un seul homme : Zuckerberg. La vision des mondes virtuels du milliardaire, ainsi que les 10 milliards de dollars qu’il a dépensés pour le développement de métavers au cours de l’année écoulée, “m’ont vraiment frappé”, a déclaré Sorrels.

The Soapstone n’est pas la principale source de revenus de Sorrels : le comédien basé à Grand Rapids, dans le Michigan, présente toujours des émissions de comédie réelles sous le nom de “ L’alcoolique au chômage .”

“C’est un très bon engagement et implication dans le club”, dit-il. “Et puis, plus important encore que cela, les gens à qui je parle, ils s’engagent vraiment profondément dans ce que nous faisons.”

Horizon Worlds n’a peut-être pas des millions d’utilisateurs, mais Sorrels dit qu’un flux relativement régulier de personnes visite son Soapstone Comedy Club, où amateurs et professionnels se produisent quotidiennement.

Certaines personnes gagnent déjà leur vie à plein temps dans le métaverse.

Alexis Dimas, un créateur de métavers de 37 ans basé à Santa Ana, en Californie, a déclaré qu’il avait rejoint Horizon Worlds en version bêta il y a près de deux ans. Il a appris lui-même à créer des “mondes” dans le jeu virtuel en utilisant la boîte à outils de développement de la plate-forme, dit-il.

Dimas, qui n’est pas un développeur de logiciels informatiques de métier, dit qu’il a publié plus de 25 mondes différents sur la plate-forme de Meta, d’un lieu de concours de chant de style karaoké à celui appelé “Skybridge”, où votre avatar virtuel traverse un pont haut dans la chaîne de montagnes de l’Himalaya.

Chaque monde comprend des achats intégrés qui vont à la fois à Dimas et à Meta. Dimas se présente également comme consultant rémunéré pour d’autres créateurs d’Horizon World.

Cet argent est suffisant pour être sa “principale source de revenus”, dit Dimas, refusant de partager des chiffres exacts mais notant qu’il couvre son loyer et ses factures mensuelles typiques.

Il dit également qu’il n’a personnellement été témoin d’aucune des difficultés de rétention des utilisateurs signalées par Meta.

“En ce qui concerne la perte d’utilisateurs d’Horizon Worlds, je n’ai pas été témoin de cela ou vu cela. Je veux dire, je peux à peine entrer dans le hall sans qu’un groupe de personnes vienne me voir et me pose des questions”, dit-il. “C’est toujours bondé partout où je vais.”

Dimas dit qu’il comprend certains des autres Les critiques d’Horizon Worlds, en particulier celles centrées sur les graphismes caricaturaux considérés comme inférieurs à ceux des autres plates-formes virtuelles.

“Le fait que [the avatars] n’a pas de jambesou quoi que ce soit, cela gâche en quelque sorte l’expérience », dit-il.

Pourtant, Dimas se dit optimiste sur le fait que Meta continuera d’améliorer l’expérience et que les futures offres du géant de la technologie attireront davantage d’utilisateurs à l’avenir.

Son gagne-pain en dépend.