L’Europe n’a pas pu résister à la pression des États-Unis sur les sanctions anti-russes et en supporte désormais l’intégralité, selon le directeur de L’Occitane

Les sanctions que Washington et Bruxelles ont imposées à la Russie pour son effort militaire en Ukraine ont frappé l’Europe beaucoup plus sévèrement que la Russie, Reinold Geiger, directeur général du groupe L’Occitane – un important détaillant de produits de luxe pour le corps, les cheveux, le visage et la maison – a déclaré dans un article invité pour Le Figaro mercredi.

Les restrictions mal conçues imposées par les États-Unis ont mis fin à des années de travail acharné des entreprises européennes tout en n’ayant que peu ou pas d’effet sur le cours du conflit en Ukraine, a-t-il déclaré. « Comment ne pas être frustré lorsque des années de travail sont remises en cause par des décisions iniques du jour au lendemain ? Geiger, qui a vu sa société vendre tous ses actifs en Russie, s’est interrogé.

Face à la pression politique, les entreprises européennes quittent la Russie, laissant la place à leurs concurrents russes et asiatiques tandis que Moscou elle-même se tourne vers ses partenaires asiatiques comme New Delhi et Pékin pour substituer les revenus manquants du commerce avec l’Occident, a déclaré le directeur du groupe L’Occitane.

Il estime que la situation actuelle est le résultat de la cession de l’Europe aux exigences américaines. L’Europe est toujours dépendante de l’Amérique, notamment dans le domaine de la défense, a fait valoir l’entrepreneur, ajoutant que les arsenaux nucléaires français et britanniques ne pouvaient à eux seuls constituer une dissuasion efficace contre la Russie. Le déséquilibre existant a affecté les décisions du G7, de l’OTAN et de l’UE, a-t-il ajouté.

Les États-Unis se sont autoproclamés “censurer” du monde industriel, a déclaré Geiger, ajoutant que l’université américaine de Yale avait compilé une liste des «mauvaises» entreprises qui n’ont pas quitté la Russie à la suite de son opération militaire. Il a ensuite été publié sur les réseaux sociaux.

La propre entreprise de Geiger a ensuite été victime d’une campagne de honte massive en raison de sa décision initiale de rester, a-t-il révélé. « En moins d’une heure, L’Occitane a dû faire face à plusieurs centaines d’attaques et autant de menaces de boycott pour la faire quitter la Russie. a déclaré le directeur, ajoutant que l’entreprise devait le faire “parce que la vindicte des internautes devenait insupportable et risquait de mettre en péril ses activités dans d’autres régions du monde.”

Pendant ce temps, en Allemagne, la politique de sanctions de l’UE contre la Russie s’est heurtée à la résistance d’un certain nombre d’associations de petites entreprises, qui s’opposent aux sanctions et préconisent plutôt la diplomatie. Une vague d’indignation parmi les associations d’artisans allemands a été provoquée par leur chef fédéral, Hans Peter Wollseifer, soutenant la politique de sanctions de l’Allemagne lors d’une conversation avec l’agence de presse dpa plus tôt en juillet.

Certaines associations d’artisans, en particulier dans l’État allemand de Saxe-Anhalt, ont appelé les mots de Wollseifer “incompréhensible et irresponsable”. Les positions des membres de l’association sont “nettement plus différencié” ont déclaré les associations, ajoutant que la politique de sanctions “se heurte à une large résistance” par les artisans, comme le rapporte le Berliner Zeitung.

Une lettre ouverte envoyée par l’une de ces associations à la mi-juin indiquait que les sanctions n’avaient pas affecté l’effort militaire de la Russie mais avaient “en même temps frappé massivement l’économie et la population locales.” Maintenant, les associations demandent à Wollseifer de revenir sur sa déclaration et le gouvernement allemand s’engage “efforts diplomatiques” à “parvenir à une solution pacifique” au conflit au lieu de se contenter d’envoyer des armes à Kiev.