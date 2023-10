Les entrepreneurs de la génération Z n’ont pas cette compétence commerciale de base

Même si beaucoup s’intéressent à l’entrepreneuriat, les membres de la génération Z doivent encore maîtriser certaines bases de la gestion d’une entreprise.

Ces jeunes adultes – nés entre 1997 et 2012 – ont beaucoup à apprendre sur la facturation, selon une étude publiée exclusivement sur Yahoo Finance par Skynova. L’enquête a révélé que 93 % des membres de la génération Z ont déjà demandé de l’aide à leurs parents pour rédiger des factures, tandis que 53 % des membres de la génération Z ne savaient pas quoi inclure dans leurs factures.

La facturation est une compétence essentielle à acquérir lorsque les Zoomers se lancent dans l’entrepreneuriat et le travail indépendant, disent les experts. Les erreurs peuvent coûter de l’argent et compromettre le succès.

« En raison d’erreurs courantes, de nombreuses factures sont payées en retard, voire pas du tout. Les paiements manqués sont particulièrement pénibles pour les toutes nouvelles entreprises », a déclaré Jen Graham, développeur de logiciels pour Skynova. « Mais à long terme, ces erreurs sont pires. Ils peuvent affecter la façon dont vos clients vous perçoivent, comment ils vous évaluent et s’ils travailleront à nouveau avec vous.

Dans l’ensemble, les Zoomers ne sont pas les seuls à avoir du mal à facturer leurs clients. Le rapport Skynova a interrogé 1 003 travailleurs ayant une expérience significative dans la rédaction de factures. Plus de la moitié ont déclaré avoir le plus de difficultés à savoir quoi inclure sur leurs factures.

Mais en raison de leur expérience professionnelle limitée, la génération Z est particulièrement peu familiarisée avec la facturation. L’étude révèle que 95 % d’entre eux se considèrent comme « nouveaux dans le monde de la facturation », tandis que près de la moitié n’ont appris ce qu’était une facture qu’au cours des deux dernières années.

« La plupart des gens ne démarrent pas une entreprise en pensant : « Oh, je veux devenir un expert en facturation », a déclaré Graham. « Pourtant, pour beaucoup, c’est l’une des premières choses qu’ils doivent apprendre. »

Les erreurs de facturation peuvent avoir de lourdes conséquences tant pour la génération Z que pour leurs entreprises. En moyenne, les membres de la génération Z ont perdu 346 $ à cause d’erreurs de facturation. L’enquête Skynova a également révélé que 92 % des professionnels de la facturation ont déclaré qu’ils seraient moins susceptibles de continuer à travailler avec une entreprise qui comportait des erreurs dans ses factures. Les professionnels de la facturation ont également qualifié ceux qui envoient des factures erronées de non professionnels (60 %), d’incompétents (59 %) et d’inexpérimentés (50 %), selon Skynova.

« Ce n’est pas seulement une perception d’estime de soi, c’est un véritable problème commercial », a déclaré le Dr Corey Seemiller, professeur, chercheur et éminent expert de la génération Z. « Si votre client ne veut pas revenir vers vous ou dit du mal de vous ou vous donne une mauvaise critique parce que vous n’arrivez pas à comprendre comment mettre quelque chose sur un morceau de papier, c’est une réelle préoccupation d’un point de vue financier et générateur de revenus.

Des études antérieures montrent que plus de la moitié de la génération Z s’intéresse à l’entrepreneuriat. Pendant ce temps, le nombre de freelances aux États-Unis a augmenté de près de 33 % entre 2014 et 2022, selon Zippia, un site de recrutement. Seemiller a souligné que la tendance des Américains à sous-estimer les coûts est particulièrement pénible pour les jeunes entrepreneurs.

« Si votre entreprise est établie depuis longtemps, vous risquez de subir des coups durs de temps en temps en raison d’une sous-estimation des coûts », a-t-elle déclaré. « Mais si vous êtes jeune, nouveau et que vous sous-estimez les coûts, vous pouvez faire faillite en cinq minutes si vous ne le faites pas correctement. »

L’étude répertorie plusieurs façons dont les Américains peuvent maîtriser la rédaction de factures. Ils incluent l’utilisation de logiciels payants, l’utilisation de logiciels gratuits, suivre un cours sur la facturation/comptabilité, regarder des vidéos Youtube, parler avec un consultant et externaliser la facturation.

Graham a déclaré que les rédacteurs de factures devraient commencer par « établir la clarté » avec leurs clients pour déterminer le montant qui leur sera facturé.

« Vous devez tous les deux savoir exactement quels seront les frais et les conditions, et ceux-ci doivent correspondre exactement à la facture », a-t-elle déclaré. « Toute modification de cet accord doit être consignée par écrit, avant que les travaux ne soient terminés. Au moment où vous arriverez à la facture, vous saurez déjà exactement combien facturer.

Ce n’est qu’à ce moment-là, a-t-elle dit, que les Zoomers pourront commencer à facturer. Elle leur a conseillé de surveiller de près les détails. Par exemple, elle a dit qu’ils devraient inclure leurs coordonnées et confirmer que la date d’échéance de la facture correspond aux conditions de paiement.

« Et n’oubliez pas de leur donner un ou plusieurs moyens pour vous payer », a-t-elle ajouté. « S’ils ne savent pas où envoyer le paiement, ils ne peuvent pas vous payer. »

Pendant ce temps, Rachel Kirsch, journaliste de données senior et chef de projet pour le compte de Skynova, a déclaré que « la pratique et la répétition » étaient essentielles pour améliorer les compétences en facturation. Elle a également encouragé les Zoomers à demander de l’aide aux autres.

« Les membres de la génération Z – et les membres de toutes les générations – peuvent améliorer leurs capacités de facturation en recherchant d’abord un mentor sur leur lieu de travail pour les guider dans les meilleures pratiques de facturation », a-t-elle déclaré. « De plus, les employés de la génération Z peuvent bénéficier d’une formation sur ce que l’on attend d’eux en matière de facturation. «

Le Dr Seemiller est d’accord, affirmant que les Zoomers sont particulièrement réceptifs au mentorat ainsi qu’aux « instructions courtes et à faire soi-même ». Elle a affirmé que les Zoomers préfèrent apprendre d’une manière qui leur donne un sentiment d’action.

« En gros, en externalisant la facturation ou en demandant à un logiciel de le faire pour vous, ils n’apprennent jamais vraiment comment le faire », a-t-elle déclaré. « Donc, je pense que les choses qui les ont vraiment frappés sont que je veux apprendre à le faire soit auprès de quelqu’un comme un mentor, soit je veux regarder des vidéos et apprendre à le faire moi-même. »

Note de l’éditeur : une version précédente de cet article indiquait mal les années de naissance de la génération Z.

Dylan Croll est un journaliste de Yahoo Finance.

