Les entrepreneurs cubains reçoivent une formation commerciale aux États-Unis et espèrent que Biden lève les sanctions

LA HAVANE, Cuba (AP) – Les musiciennes Ana María Torres et María Carla Puga ont commencé à fabriquer des bracelets et des colliers chez elles à Cuba pendant la pandémie, et elles ont maintenant une entreprise florissante. Sur une île qui pendant des décennies a interdit l’entreprise privée, ils ont eu un conseiller improbable : l’ambassade des États-Unis.

Torres et Puga font partie d’un petit groupe d’entrepreneurs qui ont bénéficié d’un programme de formation commerciale que l’ambassade a récemment proposé à Cuba, où de nombreux jeunes entrepreneurs se méfient moins du gouvernement américain que ceux des générations précédentes.

« Nous y voyons une grande opportunité », déclare Torres, 25 ans, qui a cofondé un magasin et un atelier nommé Ama, qui possède une cafétéria et emploie 12 personnes.

Ama est l’une des quelque 8 000 petites et moyennes entreprises qui ont été légalement autorisées à opérer à Cuba au cours de la dernière année et demie.

La formation de l’ambassade comprenait des réunions hebdomadaires en ligne couvrant tout, des outils de marketing et de la gestion de la marque aux finances de base et à la création de pages Web. Les propriétaires d’Ama faisaient partie des 30 entrepreneurs sélectionnés par l’ambassade parmi 500 candidats.

Torres et Puga se souviennent du regard de peur – et de surprise – sur le visage d’un conducteur plus âgé lorsque, alors qu’ils se rendaient pour exposer certains de leurs produits, ils lui ont demandé de les déposer à l’ambassade des États-Unis. Le chauffeur lui a suggéré de les déposer à un pâté de maisons à la place.

« Notre génération n’a pas vraiment de limites pour oser participer à ce genre de choses avec l’ambassade des États-Unis, car le contexte est différent », explique Puga, 29 ans. « Nous savons qu’il y a des conflits, mais nous savons aussi qu’il y a beaucoup de choses qui sont essayées, en particulier avec les entrepreneurs cubains, et nous n’avons vraiment pas peur.

En 1968, le gouvernement cubain a fermé les quelques entreprises privées restantes sur l’île après la révolution de 1959.

En 2010, cependant, le président de l’époque, Raúl Castro, a lancé une réforme pour stimuler l’économie locale et a permis aux travailleurs indépendants de travailler dans des activités telles que les maisons de location, les restaurants et les transports. Celles-ci ont été développées dans le cadre d’un rapprochement avec les États-Unis en 2014 sous l’administration du président Barack Obama. Les sanctions ont également été assouplies pendant cette période.

La politique envers l’île s’est durcie sous l’administration du président Donald Trump, et l’économie ne s’est pas encore remise de sa contraction de 11% en 2020. Rien que dans le tourisme – un pilier du revenu national – l’île n’a accueilli que 1,7 million de visiteurs l’année dernière, moins de la moitié du montant de 2018.

Les Cubains ressentent les effets d’une nouvelle crise, reflétée par de longues files d’attente pour obtenir du carburant, des pénuries de produits de base, des coupures de courant, l’inflation et une émigration record.

En septembre 2021, Cuba a légalisé la création de petites et moyennes entreprises pour aider une économie en crise, une décision que les Cubains et les observateurs de la politique nationale considéraient comme historique.

Depuis lors, 7 842 petites et moyennes entreprises ont été créées, ainsi que 65 coopératives non agricoles, générant quelque 212 000 emplois combinés.

Cependant, des décennies de vie dans une économie dominée par l’État ont entraîné la perte du savoir-faire des entreprises, y compris l’administration financière, les stratégies de marketing, la publicité et les relations avec la clientèle.

« Je suis très heureuse de la volonté renouvelée de l’ambassade des États-Unis de nous ouvrir la voie en termes de connaissances… c’est quelque chose qui nous manquait », a déclaré Adriana Heredia, une partenaire de 30 ans de Beyond Roots, une société privée. entreprise qui comprend une boutique de vêtements, un salon de beauté spécialisé dans les cheveux afro et divers autres projets culturels.

Les entrepreneurs cubains ont déclaré qu’ils appréciaient les efforts comme le programme de formation commerciale de l’ambassade des États-Unis, mais ils ont également exprimé leur inquiétude quant à l’impact négatif que les sanctions imposées par les États-Unis ont eu sur leur économie.

« Il y a un impact négatif (des sanctions) qui est évident », a déclaré à l’AP l’économiste Ricardo Torres, chercheur au Centre d’études latino-américaines de l’Université américaine de Washington. « Les États-Unis sont le marché dominant, l’économie dominante. Ainsi, toutes les restrictions financières et commerciales qui… pèsent sur les entités basées à Cuba affecteront négativement les entrepreneurs.

Le mois dernier, des représentants de 300 petites et moyennes entreprises ont envoyé une lettre au président Joe Biden demandant, entre autres, la facilitation des transactions financières, l’établissement d’une sorte de permis permettant aux hommes d’affaires américains d’investir à Cuba et de commercer avec des entreprises privées , Ils ont également demandé le retrait de l’île de la liste américaine des pays qui parrainent le terrorisme.

Les entrepreneurs cubains se sentent pris entre deux forces : les sanctions américaines et les limitations à l’intérieur même de Cuba telles que les taxes élevées, le manque de financement et le contrôle de l’État sur les importations et les exportations. L’île manque également de permis permettant aux professionnels de s’établir en tant que travailleurs indépendants.

« Malheureusement, les entreprises privées cubaines finissent par être soumises à une sorte de tirs croisés », a déclaré Torres.

L’administration Biden a promis à plusieurs reprises d’annuler certaines mesures affectant l’île et ses jeunes entrepreneurs, mais le gouvernement cubain affirme que Washington n’a pas encore tenu ses promesses.

Benjamin Ziff, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Cuba, rejette les affirmations selon lesquelles l’administration a mis en œuvre peu de changements. Il a souligné la reprise de certains vols et l’envoi de fonds, ainsi qu’une multitude d’échanges éducatifs et religieux entre les deux nations. Les cours de formation commerciale de l’ambassade, bien qu’il s’agisse d’une petite mesure visant à stimuler le secteur privé, en faisaient partie.

« L’avenir de Cuba réside dans son secteur privé et ceux qui disent que c’est un mal nécessaire ont complètement tort », a déclaré Ziff dans une interview. « C’est un bien de plus en plus nécessaire pour le bien-être des gens. »

Andrea Rodríguez, Associated Press