Les entrées informatiques devancent PE au GCSE pour la première fois

Plus d’étudiants choisissent d’étudier l’informatique au GCSE qu’à l’éducation physique pour la première fois depuis l’introduction de la matière basée sur la technologie.

Cette année, les chiffres montraient 81 120 entrées pour l’informatique, contre 79 924 pour l’EP.

Le nombre d’étudiants choisissant d’étudier l’EP est en baisse depuis 2016.

En 2014, 112 971 élèves ont choisi de le poursuivre au GCSE, atteignant un sommet de 125 120 deux ans plus tard mais chutant par la suite.

(Graphiques PA) (Graphiques PA)

En revanche, la popularité de l’informatique est passée de seulement 16 773 entrées en 2014, lorsque le cours a été disponible pour la première fois, à près de cinq fois ce chiffre cette année.

Le Dr Roman Bauer, maître de conférences en informatique à l’Université de Surrey, a déclaré : « Je pense que c’est un très bon signe car le Royaume-Uni est déjà un leader dans l’informatique et l’IA, c’est l’un des pays leaders dans la recherche ainsi que dans les services.

“Je pense que c’est très bien que cela corresponde à ce que les étudiants recherchent dans leur propre carrière, car l’informatique est extrêmement avantageuse, presque tous les diplômés trouvent un emploi dans l’industrie.”

Parlant du dépassement de l’EP, il a ajouté : “Bien sûr, il est important que tout le monde prenne soin de sa forme physique, mais je ne pense pas qu’avoir une carrière dans l’informatique ou l’IA affecte négativement la forme physique.”

Sue Wilkinson, de l’Association for Physical Education, a déclaré à l’agence de presse PA: «Je suis évidemment déçue si les chiffres du GCSE PE ont diminué.

“À une époque où la santé physique et le bien-être émotionnel sont une priorité pour la nation, on pourrait espérer que plus de jeunes choisiraient l’EP.”

Dans l’ensemble cette année, les choix de matières les plus populaires sont les mêmes qu’en 2021 – double prix sciences, mathématiques, anglais, littérature anglaise, histoire, géographie, études religieuses, art et design, biologie et chimie.

De nombreuses matières du GCSE sont obligatoires pour les étudiants, contrairement au niveau A, où toutes sont facultatives.

Les études commerciales et la géographie, toutes deux facultatives au GCSE, ont connu une augmentation des entrées, de 4,6% et 2,7% respectivement.

Le français est toujours la langue étrangère moderne la plus populaire, tandis que l’espagnol reste en deuxième position.

Bien que le Joint Council for Qualifications, qui a publié jeudi des statistiques sur les notes du GCSE pour les étudiants britanniques, ait déclaré que les entrées espagnoles étaient en baisse de 1,7 % pour la première fois depuis 2018.