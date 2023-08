Les entrées de la salle d’exposition de la foire du comté de Bureau doivent être annulées le lundi 7 août – Shaw Local

Les blancs d’entrée de la salle d’exposition pour la 168e foire annuelle du comté de Bureau sont attendus le lundi 7 août. Ces entrées peuvent inclure des passe-temps et des collections, de l’art, de la photographie, de la mise en conserve, de la pâtisserie, des fleurs, des légumes et des textiles.

La plupart des inscriptions réelles doivent arriver au parc des expositions entre 9 h et 19 h le lundi 21 août. Les inscriptions tardives sont acceptées moyennant des frais de retard.

Les fleurs et les légumes arrivent le mardi et les produits de boulangerie entrent le mercredi et le samedi selon le type.

Les entrées de bétail sont dues avant le 14 août.

Pour des questions ou plus d’informations, le bureau du salon sera ouvert de 10h à 13h le vendredi et le samedi, de 13h à 15h le dimanche et à 10h le lundi. Les heures supplémentaires seront affichées sur Facebook. Le bureau peut être joint au 815-875-2905.

Le Bureau County Fairgrounds est situé au 811 W. Peru St à Princeton.

Le fairbook peut être vu à www.bureaucountyfair.com et il y a aussi des copies dans le Prouty Building.