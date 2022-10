Les entraîneurs veulent que leur équipe continue de s’améliorer constamment, déclare l’entraîneur des Gujarat Giants, Ram Mehar Singh

Ce qui a impressionné tout le monde dans la première phase de la saison 9 de la Pro Kabaddi League, c’est le soutien et l’amour que les géants du Gujarat, propriété d’Adani Sportsline, ont reçu des fans de Bengaluru. L’entraîneur Ram Mehar Singh a apprécié les habitants de Bengaluru, qui se sont déplacés en grand nombre pour encourager l’équipe.

« En raison de la pandémie, il n’y avait pas foule. Lorsque les supporters sont présents dans le stade, leurs acclamations aident car elles motivent les joueurs. Je tiens à remercier les fans de Bengaluru d’être venus en grand nombre et d’avoir encouragé l’équipe.

“Ils nous ont montré beaucoup d’amour et ils ont soutenu tout le monde, pas seulement leur équipe mais aussi d’autres équipes. Ils aiment Kabaddi ici », a déclaré Singh.

L’un des entraîneurs les plus titrés de la scène Kabaddi indienne, Singh a déclaré que, quelles que soient leurs performances, tous les entraîneurs cherchent constamment à améliorer leurs stratégies.

« Il y a toujours place à l’amélioration et aucun entraîneur n’est jamais satisfait de la performance de son équipe. Donc, nous voulons améliorer nos performances au fur et à mesure que la saison avance.

Pour Ram Mehar Singh et les Giants du Gujarat, l’étape de Pune de la saison est de la plus haute importance car ils cherchent à s’assurer une place dans les séries éliminatoires, qui verront les six meilleures équipes progresser dès le premier tour.

“Lorsque l’unité défensive et l’unité offensive fonctionnent bien en tandem et sont synchronisées, l’équipe s’en sort bien et cela s’est reflété dans nos performances, en particulier lorsque nous avons gagné. Si l’équipe continue d’éliminer les erreurs, nous continuerons à bien faire et à récolter des points », a déclaré Singh.

“Si l’unité défensive est forte, cela aidera l’équipe à construire à partir de là.”

Septièmes sur le tableau des points, les Giants du Gujarat appartenant à Adani Sportsline affronteront les Titans Telugu les moins bien classés lors de leur prochain match le samedi 29 octobre.

