Les entraîneurs vétérans SRD Prasad et K Shanathoiba Sharma ont conféré avec Padma Shri

L’entraîneur vétéran de kalarippayattu SRD Prasad du Kerala et le maître expérimenté de Thang-Ta K Shanathoiba Sharma ont reçu le prestigieux prix Padma Shri car ils étaient deux des trois personnalités sportives à figurer sur la liste des prix Padma pour leur contribution à leurs domaines respectifs.

La liste, qui a été annoncée le 25 janvier, comprenait également l’ancien joueur de cricket et entraîneur Gurcharan Singh.

Le lauréat Sangeet Natak Akadem Prasad, qui dirige le célèbre SRD Prasad Gurukul comme moyen de transmettre des connaissances sur la forme d’art de niche aux personnes intéressées, est une figure respectée et expérimentée dans le monde du kalarippayattu et est également un auteur et orateur, maîtrisant l’art martial.

Prasad, qui est entré dans la forme d’art traditionnelle à un très jeune âge, a appris son métier de son père, Chirakkal T Sridharan Nair, croit que le kalari a une signification spirituelle profonde et croit que les enfants devraient être encouragés à adopter la forme d’art telle qu’elle est. un exercice idéal pour la forme physique, l’autodéfense et l’agilité mentale.

Il est également l’auteur de cinq livres relatifs au kalari et est également professeur invité à l’Université de Kannur qui a introduit un cours d’art martial.

Un autre récipiendaire de Sangeet Natak Akadem, Sharma, l’un des principaux représentants de la forme de danse d’art martial indigène Manipuri de Thang-Ta, a également été honoré dans la liste.

Thang-Ta, qui se traduit par épée et lance, était un art martial traditionnel utilisé par la population Manipuri pour se défendre contre les attaques dans les années passées.

Il combine l’utilisation d’armes avec un contrôle physique et des mouvements coordonnés.

Le Padma Shri est l’une des plus hautes distinctions civiles qui pourraient être accordées à un, décerné dans trois catégories, à savoir, le Padma Vibushan, pour un service distingué et exceptionnel, le Padma Bhushan, pour un service distingué d’ordre supérieur et le Padma Shri pour service distingué.

Les nominations reçues pour les prix Padma sont soumises au comité des prix Padma, qui est constitué par le Premier ministre. Le comité des récompenses est dirigé par le secrétaire du Cabinet et comprend le ministre de l’Intérieur, le secrétaire du président et quelques personnalités éminentes.

Les recommandations du comité sont soumises au Premier Ministre et au Président de l’Inde pour approbation.

Les lauréats doivent recevoir leurs prix au cours du mois de mars ou d’avril au Rashtrapati Bhawan à New Delhi.

