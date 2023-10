Les entraîneurs peuvent acheter des cartes Pokémon à prix réduit lors de la vente d’un jour de Best Buy

Pokémon a 27 ans cette année et il est indéniable que l’appel à les attraper tous est fermement ancré dans la culture pop. Et les entraîneurs Pokémon qui cherchent à marquer beaucoup peuvent acheter des cartes et des accessoires de ces franchises de longue durée à prix réduit dès maintenant chez Best Buy. Le détaillant est des prix réduits jusqu’à 50 % sur certains articles. Mais soyez rapide : ces offres expirent ce soir, le 17 octobre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible afin de ne pas manquer ces économies sur les bas de Noël et les objets de collection.

Pour les joueurs à la recherche de la meilleure offre, vous pouvez obtenir le Deck de combat de la Ligue Calyrex VMAX pour seulement 15 $ en ce moment, soit une réduction de 50 %. Ou prenez 15 $ de réduction sur le Coffret d’entraîneur d’élite Paldea Evolved, ce qui ramène le prix de 50 $ à seulement 35 $. Et pour les débutants cherchant à compléter un deck, le Boîte à outils du formateur 2023 est une option solide qui comprend une tonne de cartes utiles et de packs de boost, ainsi qu’un guide de construction de deck, des dés et plus encore pour 26 $. Ou rangez la collection que vous avez déjà avec un élégant mini-portefeuille qui peut stocker jusqu’à 60 cartes Pokémon. Il est livré avec un booster pack de l’extension Scarlet and Violet et est actuellement réduit à seulement 3 $.

Il existe de nombreux autres articles disponibles à prix réduit, y compris le superbe ensemble crossover Pokemon Go TCG, alors assurez-vous d’acheter le toute la sélection de vente chez Best Buy.