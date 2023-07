Les entraîneurs partagent des histoires, l’histoire des cerceaux du comté de Bureau – Shaw Local

MINERAL – Le basket-ball au lycée n’a pas été joué depuis six décennies à Mineral, mais il a pris vie samedi après-midi.

Deux entraîneurs du Temple de la renommée, l’un qui sera membre du Temple de la renommée et un joueur de basket-ball de tous les États, ont partagé leurs expériences devant un groupe de 65 personnes remplissant l’église méthodiste minérale, dont beaucoup portaient le vert de Mineral Leopard, pour un spécial Bureau County Basketball Événement historique parrainé par l’Illinois Basketball Coaches Association.

Entre eux, les orateurs vedettes Brad Bickett, qui a joué pour l’équipe finaliste de l’État de l’Ohio en 1986 et a entraîné à Western, Bureau Valley et Rock Falls; Chuck Blake, qui a joué pour Neponset et a entraîné à Atkinson, Neponset, Wethersfield et Kewanee ; Jason Burkiewicz, qui a joué pour le finaliste d’État de Hall en 1998 et entraîne les filles d’Annawan; et Val (Wancket) Van Hyfte, qui a joué pour Atkinson ; ont plus de 5 000 points de carrière et près de 1 400 victoires d’entraîneur de carrière.

L’événement a eu lieu à Mineral en hommage au fils natif Dave Nanninga, qui a fondé le site Web Illinois High School Glory Days pour reconnaître plus de 1 200 écoles de l’Illinois, dont Mineral, qui sont maintenant fermées.

Il a été rejoint par quatre anciens joueurs de Mineral – Don Miller (’52), Ron Childs (’53), Stan Gingrich (’53) et Eddie Morey (’55) – qui ont partagé leurs jours de gloire en jouant pour les Leopards de la ville natale et l’entraîneur bien-aimé. Ollie Jochums. Leurs équipes de championnat de district ont été intronisées au Bureau County Sports Hall of Fame en 2004.

Miller a raconté comment Jochums avait l’habitude de prêcher aux joueurs pour éviter toutes les distractions la veille des matchs, y compris traîner avec des copines, alors il avait l’habitude de se faufiler dans les ruelles pour rendre visite à sa petite amie, qui était une voisine de l’entraîneur.

Blake a commencé sa carrière avec l’équipe masculine d’Atkinson pendant deux saisons, puis a été réintégré dans les rangs des entraîneurs pour entraîner l’équipe féminine Neponset de sa ville natale à la demande de la baby-sitter de leurs enfants, un membre de l’équipe. Cela a conduit à une longue course réussie qui a vu les Lady Zephrys remporter trois championnats de section consécutifs (1991-93), huit régionaux et 259 matchs sur 13 ans.

L’ancien entraîneur de Neponset, Chuck Blake, prend la parole lors de l’événement Bureau County Basketball History de samedi à Mineral, parrainé par l’IBCA. (Kevin Hieronymus)

Les Lady Zephyrs ont affronté toutes les écoles, quelle que soit leur taille, battant une fois la centrale électrique de classe 2A Immaculate Heart of Mary, prenant la parole devant «Smalltown» de John Cougar Mellencamp. L’année suivante, ils ont monté le Zephyr, bien sûr, pour jouer dans le Chicagoland Classic. Lorsqu’une séance de photos prévue avec le maire de Chicago de l’époque, Richard Daley, a été annulée, Blake, qui était le maire de Neponset à l’époque, a plaisanté en disant qu’il avait dit à la mairie de Chicago que si Daley rendait visite à Neponset pour lui dire que Blake n’était pas disponible.

Blake, qui avait un record global de 602-298 en 32 ans, a déclaré que les « étoiles étaient alignées » pour le succès de Neponset, y compris l’arrivée de la future all-stater Jolene Bair en cinquième année lorsque ses parents ont choisi un endroit pour vivre entre leur chantiers et il se trouve que c’était Neponset.

Bickett a déclaré que le basket-ball était le seul jeu de la ville à grandir dans l’Ohio, le décrivant comme « le basket-ball ou le buste ». Il a perfectionné son jeu de tir au cerceau dans le grenier à foin de la ferme familiale et a raconté qu’il aurait joué pour Princeton, que les Bulldogs ont battu en demi-finale de section en 1986, avant de déménager dans le district de l’Ohio.

L’ancien entraîneur de Bureau Valley / Rock Falls, Brad Bickett, prend la parole lors de l’événement d’histoire du basket-ball du comté de Bureau de samedi à Mineral parrainé par l’IBCA. (Kevin Hieronymus)

Sachant qu’il était dans le district scolaire d’Annawan à Mineral, Bickett a plaisanté en disant que l’ancienne vedette des Braves Jody Junis, dont le fils, Jake, a joué à Rock Falls, aimait toujours lui rappeler que les Braves avaient battu les Bulldogs à deux reprises au cours de la saison régulière de 1986. Les Braves ont perdu contre Kewanee dans une supersection séparée, cependant, et les Bulldogs ont remporté la supersection DeKalb pour passer à l’État en tant que plus petite école (69 élèves) de l’histoire de l’État à atteindre l’Elite Eight, terminant deuxième.

Bickett, qui a compilé un record de 473-298 avec 15 championnats régionaux, dernier entraîneur à Rock Falls en 2019, a décroché son premier emploi au Eureka College de la Western High School en 1990. Bickett pensait qu’il était peut-être trop jeune pour commencer en tant que chef entraîneur, mais le surintendant de Western Larry Marsh, qui était dans l’Ohio lorsque Bickett y fréquentait l’école, lui a dit qu’il ferait juste fin.

Il a repris le poste de Bureau Valley lors de son ouverture en 1995-1996, menant le Storm à une série sans précédent de trois troisièmes places consécutives de classe A de 2000 à 2002. Il a déclaré que la deuxième équipe d’État du Storm était probablement leur meilleure équipe et qu’il était déçu de ne pas gagner l’État.

Bickett prendra sa retraite en tant que doyen des étudiants / AD à Bureau Valley à la fin de la prochaine année scolaire. Il a suggéré qu’il pourrait à nouveau entraîner, ajoutant « On ne sait jamais ».

Burkiewicz est tombé amoureux du jeu quand il était enfant après les Hall Red Devils, manquant à peine un match et pleurant à la fin de la saison. Il a ensuite joué pour les Hustlin ‘Red Devils de l’entraîneur Eric Bryant , membre de leur finaliste d’État en 1998.

Le décès soudain de sa fiancée a entraîné un changement de plan de carrière, l’envoyant à Annawan pour entraîner les filles en 2010. Il a connu une série de succès incroyables, affichant un dossier de 317-85, dont deux championnats d’État et une troisième place. arrivée, neuf régionaux et six de section.

Il a dit qu’il n’avait jamais pensé qu’il deviendrait entraîneur de filles, mais cela a été « l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie ».

L’ancien Val Wancket était un joueur de tous les États pour Atkinson à proximité, parmi les meilleurs de tous les temps de l’État pour marquer (2 644, 15e) et rebondir (1 606, 7e). Elle a mené les Lady Tigers à deux apparitions dans l’État en 1984, en tant que recrue, et en 1986, marquant 10 points ou plus à chaque match (103) de sa carrière.

Van Hyfte, qui portait son ancien échauffement Atkinson et a apporté le « chandail de jeu » de sa mère, a déclaré que c’était « la fierté et la communauté de la petite ville » qui l’avaient ramenée à la maison avec son mari, Ted, un diplômé d’Annawan, pour élever leur famille. Elle a d’abord été entraîneure au niveau secondaire junior, puis s’est jointe au personnel de Burkiewicz.

Val (Wancket) VanHyfte, qui a pris la parole samedi lors de l’événement Bureau County Basketball History, est accompagnée de ses filles Celina (à gauche) et Jade. Tous les trois étaient des marqueurs de 2 000 points. (Photo fournie)

Ses trois filles – Celina, Morgan et Jade – ont toutes joué dans les équipes de championnat d’État des Bravettes et à elles quatre ont marqué 9 622 points en carrière, un record familial probable. Jade a dépassé sa mère avec 2 775 points avec Celina (2 492) et Morgan (1 711) juste derrière.

Le rédacteur en chef des sports du comté de Bureau, Kevin Hieronymus, tient le chandail à lettres Redwings du lycée d’Atlanta de 1950 appartenant à son père, le regretté Dr M. Lynn Hieronymus, lors de l’événement d’histoire du basket-ball du comté de Bureau de samedi à Mineral. (Photo RCB)

Le rédacteur en chef de BCR Sports, Kevin Hieronymus, a partagé ses expériences couvrant le basket-ball du comté de Bureau pendant 37 ans, y compris les équipes d’État Western Rams et Bureau Valley Storm de Bickett, et Sweet 16 Lady Zephrys de Blake. Il a partagé des anecdotes sportives sur le comté de Bureau, mentionnant les meilleurs marqueurs de tous les temps du comté de Bureau, Ron Zagar de DePue (2 515) et Kailey Klein de Hall (2 496), et Roger Cannon de Neponset (1 809), qui était présent.

Roger Cannon (à gauche), le meilleur buteur de tous les temps pour les garçons Neponset, et Brad Bickett, le meilleur score de tous les temps pour l’Ohio High School, se rencontrent avant l’événement Bureau County Basketball History de samedi à Mineral parrainé par l’IBCA. Ils ont marqué plus de 4 000 points à eux deux. (Kevin Hieronymus)

Bruce Firchau de l’IBCA a ouvert l’événement et a rapidement rappelé à Bickett que l’équipe de Harvard qu’il entraînait avait battu ses Bulldogs de l’Ohio lors de la supersection de 1985.

Kev Varney, Cody Cutter et Roberta Van Briesen ont également parlé de leurs contributions au site Web Illinois High School Glory Days.

Le voyageur le plus éloigné pour l’événement était Mike Matthews de Chicago, qui s’est démarqué pour Chicago Hirsch au début des années 70.