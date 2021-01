MIAMI GARDENS, Floride: Orange Bowl: n ° 5 Texas A&M (8-1) vs n ° 14 Caroline du Nord (8-3), au Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Floride, samedi, 20 h HNE (ESPN) .

Ligne: Texas A&M par 7 1/2.

Record de la série: première rencontre.

CE QUI EST EN JEU

Texas A&M a la possibilité de remporter huit victoires consécutives (dans la même saison) pour la première fois depuis la mise sur pied d’une séquence de 10 victoires consécutives en 1998. La Caroline du Nord peut terminer avec neuf victoires pour la deuxième fois seulement depuis 1997; les Tar Heels avaient une fiche de 11-3 en 2015.

MATCHUP CLÉ

Le match d’échecs entre les entraîneurs North Carolinas Mack Brown et Texas A et Mme Jimbo Fisher. Ils sont deux des six entraîneurs actifs avec des championnats nationaux et les seuls à s’affronter jusqu’à présent dans la saison de bowling; cela changerait si Alabamas Nick Saban et Clemsons Dabo Swinney se revoyaient dans le match pour le titre national, également au Hard Rock Stadium, le 11 janvier.

JOUEURS À SURVEILLER

Texas A&M: QB Kellen Mond. Il est responsable de 92 touchés (71 passes, 21 au sol) dans sa carrière avec les Aggies, à un seul de distance du record de l’école Johnny Manziels de 93 (63 passes, 30 au sol).

Caroline du Nord: QB Sam Howell. Avec les demi-offensifs Michael Carter et Javonte Williams (2 385 verges combinées et 28 touchés au sol entre eux) se retirant tous deux, les Tar Heels compteront presque certainement encore plus sur leur quart-arrière.

FAITS ET CHIFFRES

Le Hard Rock Stadium s’attend à atteindre environ 20% de sa capacité, ce qui signifierait qu’environ 13000 fans seraient socialement distancés à l’intérieur du stade pour le match. … C’est le deuxième Orange Bowl pour Texas A&M (le premier était le 1er janvier 1944) et le premier pour la Caroline du Nord. … Jimbo Fisher avait une fiche de 2-0 à Orange Bowls et de 6-0 au Hard Rock Stadium lorsqu’il entraînait Florida State. … Mack Brown avait une fiche de 10-4 contre Texas A&M lorsqu’il entraînait le Texas. … Avec Carter et Williams éliminés, et à l’exclusion de Howell, la Caroline du Nord entre dans ce match sans aucun porteur de ballon ayant porté le ballon sur plus de 65 verges cette saison. … La jeunesse a été servie au Texas A&M en 2020, avec 30 de ses 36 touchés cette saison provenant d’étudiants de première et de deuxième année.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25