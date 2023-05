Les entraîneurs invités de la Fondation Reliance présentent la Premier League Next Generation Cup

Les entraîneurs de Premier League se sont ouverts sur les diverses cultures et expériences de vie que les joueurs visiteurs connaîtront lors de leur visite à Mumbai pour la Reliance Foundation présente la Premier League Next Generation Cup. La plupart des joueurs visitent l’Inde pour la première fois et leurs entraîneurs les encouragent à embrasser les différentes complexités de la ville et du pays au cours des prochaines semaines.

« J’aurai 45 ans cette année. Je n’ai jamais été dans cette partie du monde. C’est un endroit incroyable avec des gens formidables, très gentils, très attentionnés », s’est exclamé l’entraîneur-chef du Wolverhampton Wanderers FC, James Collins, après la victoire éclatante 4-0 de son équipe sur l’Everton FC au Reliance Corporate Park (RCP) jeudi. Collins a expliqué que de telles expériences contribuent à façonner la personnalité des joueurs à un stade très critique de leur carrière professionnelle.

« Les garçons ont besoin de voir les choses car ce sont des choses qui ouvrent les yeux sur la vie dans d’autres parties du monde et ces garçons y parviennent parfois facilement. Ils sont traités comme des superstars. Ce ne sont pas des superstars. À un moment donné, ils devront sortir et affronter le monde réel, ce sont donc de bonnes expériences culturelles pour eux », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de l’Everton FC, Kieran Driscoll, a salué cela comme une excellente opportunité pour les jeunes joueurs d’explorer un style de vie différent tout en donnant le meilleur d’eux-mêmes même contre des adversaires qu’ils n’ont pas affrontés jusqu’à présent.

« Je pense que pour nos garçons, c’est une très grande opportunité dont ils sont heureux. Je pense que pour tout le monde, c’est la première occasion de venir dans ce pays, une très bonne occasion de développer et d’explorer une culture différente. Nous voulons être aussi forts et bien faire que possible, jouer au mieux de nos capacités. Nous affrontons des équipes contre lesquelles nous avons l’habitude de jouer à domicile et certaines sont évidemment de la région, donc cela devrait être une expérience vraiment bonne et diversifiée pour nos garçons », a déclaré Driscoll.

L’entraîneur-chef du Stellenbosch FC, Evangelos Vellios, a fait écho à des opinions similaires alors qu’il savoure la visite à Mumbai tout en voyant ce tournoi comme une opportunité de prouver son courage aux clubs indiens et de Premier League. Stellenbosch est le champion en titre et il a débuté sa course cette saison avec une belle victoire 1-0 sur le Bengaluru FC hier.

« C’est génial d’être ici. Quelle grande opportunité et quel privilège d’être ici à Mumbai, en Inde. C’est une opportunité fantastique pour nous de venir ici, de montrer notre talent ici, en Inde, en Premier League et de rendre notre peuple fier de chez nous. Nous savourons l’opportunité », a plaisanté Vellios.