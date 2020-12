La préparation de la saison 2020-21 de la NBA a été marquée par une semaine médiatique. D’une première bulle à une première saison de 72 matchs, les équipes se préparent à la nouvelle normalité. Mais Doc Rivers, le nouvel entraîneur-chef des Philadelphia 76ers, a été aussi honnête que possible à propos de la saison à venir.

«Je suis très inquiet de savoir si nous pouvons y parvenir. Si on manque trois ou quatre joueurs, on est en difficulté, surtout avec le nombre de matchs, on joue 3-4 matchs par semaine », a déclaré Rivers. «Donc, si l’un de nos garçons ou deux de nos personnages clés attrape le virus et qu’ils ratent 10 à 14 jours, cela pourrait être huit matchs. En une saison de 72 matchs que vous pouvez battre hors des barrages. «

Rivers a déclaré qu’à partir de cette saison, l’une des principales préoccupations de presque tous les entraîneurs ne serait probablement pas le basket-ball. Mais Steve Kerr essaie de trouver des moyens de combler un vide de la taille de Klay Thompson.

« Il y a un trou dans nos cœurs simplement parce qu’il fait tellement partie de qui nous sommes », a déclaré Kerr. « Et [Thompson, Curry and Green] sont vraiment au cœur de tout cela – ce qui a été construit ici depuis sept ou huit ans. Cette partie va être très difficile pour Steph et Draymond de passer. Il sera difficile pour nous tous de nous en sortir, mais nous n’avons d’autre choix que de le faire. «

Pour Rick Carlisle de Dallas Mavericks, augmenter les niveaux de défense est une priorité absolue. « Si vous êtes une équipe offensive galactiquement réussie, mais une équipe défensive sous-puissante, ce n’est pas une recette pour remporter un titre NBA », a déclaré Carlisle.

«On ne peut jamais avoir assez de dureté dans une équipe, surtout avec la façon dont la Conférence Ouest se développe. L’accent majeur cette saison s’améliorera sur le plan défensif, non seulement avec les nouveaux ajouts, mais également du point de vue de l’état d’esprit. «

Même la première fois que l’entraîneur-chef Steve Nash réitère le point de vue de Carlisle. « Nous réalisons que nous essayons de concourir pour un championnat, et nous devons être excellents défensivement », a déclaré Nash. «Ce sera un processus. C’est quelque chose que nous construirons toute l’année. «

En équipe avec Kevin Durant et Kyrie Irving, Nash pense que ses centres DeAndre Jordan et Jarrett Allen joueront des rôles clés pour les Brooklyn Nets. « Nous avons un certain nombre de centres qui posent des menaces verticales, donc nous pouvons vraiment faire pression sur les gens au-dessus du bord, mais aussi les stresser et rendre le champ grand et difficile à couvrir. »

Denver Nuggets, l’équipe qui a perdu contre le futur champion LA Lakers lors de la finale de la Conférence Ouest, accepte la réalité et se prépare à ce qui va arriver. Le programme de pré-saison des Nuggets comprend trois matchs, d’abord contre les Golden State Warriors le 12 décembre, suivis de deux contre les Portland Trailblazers les 16 et 18 décembre.

«L’année dernière a été une excellente saison, l’une des meilleures de l’histoire de la franchise. C’est fini. Pouvons-nous bâtir là-dessus, tel est le défi maintenant. Je pense que nous sommes prêts et excités à y faire face », a déclaré l’entraîneur-chef Mike Malone alors que les camps d’entraînement de la compétition commençaient.

La pré-saison commence le 11 décembre (12 décembre en Inde) où toutes les équipes jouent un minimum de deux et un maximum de quatre matchs, avec au moins un match à domicile et un match à l’extérieur au programme. La saison régulière débute le 22 décembre (23 décembre en Inde).