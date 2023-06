Les entraîneurs des Red Sox posent un ultimatum à Triston Casas

Mécontents des problèmes défensifs de Triston Casas cette saison, les Red Sox s’efforcent avant tout de faire de lui un meilleur défenseur.

Les Red Sox de Boston ont concocté un plan pour conserver Triston Casas comme une partie intégrante de la liste : faire de lui un meilleur joueur de premier but. Simple en théorie, mais difficile à exécuter.

Jusqu’à présent cette saison, Casas a frappé .200 avec un .692 OPS et a sept circuits avec 19 points produits. Il est clair que sa production offensive pourrait avoir besoin d’un lifting, mais le manager des Red Sox Alex Cora veut commencer par améliorer sa défense en premier.

Mardi, les Red Sox ont révélé un alignement défensif légèrement différent dans lequel le vétéran Justin Turner a commencé au premier but au lieu de Casas.

Cora a dit The Athletic (abonnement requis) qu’il ne veut pas envoyer Casas à Triple-A pour des répétitions supplémentaires ; au lieu de cela, les entraîneurs des Red Sox vont aider Casas à peaufiner ses gants tout au long de la saison.

Cora a dit :

«Vous vous donnez une chance de gagner des matchs (en) attrapant le baseball. Nous sommes allés avec notre meilleur alignement défensif [on Tuesday]. Ce n’est pas que nous ayons abandonné Triston, mais nous devons continuer à travailler avec lui car il doit aussi être meilleur.

Les Red Sox veulent faire de Triston Casas une star défensive

Un entraîneur des Red Sox a même dit à Triston Casas qu’il était capable de remporter un gant d’or dans sa carrière, mais pas à ce rythme.

En 2023, Casas a enregistré trois erreurs et classé à moins-6 points défensifs sauvés et moins-4 retraits au-dessus de la moyenne en 51 apparitions, et les Red Sox ne sauraient trop insister sur le fait qu’ils veulent plus de cohérence et d’efforts de sa part sur le terrain. .

Le club a déjà commencé à modifier certains des entraînements d’avant-match de Casas, comme l’ajout d’exercices d’agilité supplémentaires et le fait de se concentrer sur le perfectionnement de sa défense lors de jeux de routine.

Encore une fois, la défense de Casas n’est pas le seul problème qui hante le joueur de premier but en 2023. Le joueur de 23 ans n’a pas été à la hauteur de sa facturation en tant que l’un des meilleurs espoirs offensifs du baseball lorsqu’il est arrivé à Boston l’année dernière, et son bâton les pourcentages ne se sont que légèrement améliorés de l’année 1 à l’année 2.

Pourtant, compte tenu de ce que les entraîneurs des Red Sox ont souligné sur les domaines d’amélioration de Casas, Boston pourrait lancer Justin Turner sur Casas parce que le club pense que Turner est un meilleur défenseur. Si Casas veut récupérer le poste de joueur de premier but, il sait ce qu’il doit faire.