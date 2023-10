Les entraîneurs de la SEC acceptent davantage les erreurs de jeunesse au milieu de l’engagement de la liste à l’ère du portail

GAINESVILLE, Floride (AP) — L’entraîneur de la Floride, Billy Napier, ne voulait pas risquer de garder le receveur Eugene Wilson sur le banc.

Recrue quatre étoiles de la ville voisine de Tampa et joueur le plus sournois de la liste des Gators, Napier avait suffisamment vu Wilson pendant le camp d’automne pour réaliser que le véritable étudiant de première année pouvait aider tout de suite.

Napier et son équipe ont donc convoqué Wilson sur le terrain pour un retour de botté de dégagement rapide lors du premier match de la Floride, alors numéro 1. 7Utah. Ce qui s’est passé ensuite a été une erreur étrange et coûteuse : Wilson a oublié de changer de maillot et a été pénalisé pour avoir porté le même numéro que son coéquipier défensif Jason Marshall. L’Utah a conservé la possession et a marqué quelques jeux plus tard, un swing important dans une victoire 24-11.

C’est le genre d’erreur de jeunesse que les entraîneurs de la Conférence du Sud-Est subissent régulièrement dans l’espoir de garder les nouveaux arrivants impliqués et hors du portail de transfert.

« Plus vous pouvez garder de joueurs engagés, mieux c’est », a déclaré Napier.

La SEC a accepté et a augmenté les effectifs de voyage de 70 à 74 joueurs pour les matchs de championnat cette saison, un changement réclamé par les entraîneurs lors des réunions annuelles de printemps de la ligue en mai.

Bien que certains soutiennent que l’expansion a été conçue simplement pour récompenser davantage de gars qui travaillent dur à l’entraînement ou en classe, il ne fait aucun doute qu’elle aide également à retenir les jeunes qui pourraient envisager de jouer plus de temps ailleurs.

Pour lutter contre cela, les entraîneurs ont fini par placer des étudiants de première année dans des rôles spécialisés – peut-être une unité d’équipes spéciales, une défense nickel ou dix sous, ou en dehors du banc pour une série ici et là. Ces mesures pourraient – ​​et cela se produit souvent – ​​se retourner contre elles.

Violations de substitution ? Trop d’hommes sur le terrain ? Trop peu? Des pénalités pour retard de jeu ? Des délais d’attente ? Des erreurs mentales ? Des désalignements ? Des problèmes de communication ?

« Vous pouvez imputer une partie de cela au portail, philosophiquement », a déclaré l’entraîneur géorgien Kirby Smart. « Vous voulez jouer plus de gars parce que vous voulez les garder dans votre programme, donc vous créez des rôles pour les gars. Eh bien, vous devez les remplacer.

« Il y a cinquante ans, vous jouiez à 11 joueurs et c’était tout ce que vous jouiez. Défensivement, nous jouons entre 30 et 40 gars. Cela crée de la confusion. Je parle au sein de votre propre groupe. Offensivement aussi. Plus que jamais cette année, cela m’inquiète en raison des temps morts brûlants et des tâches d’organisation qu’on ne peut pas se permettre de faire.

Les Gators ont régulièrement joué avec 10 hommes dans des équipes spéciales et ont été signalés pour avoir 13 défenseurs sur le terrain lors d’un match sur la ligne de but contre le Kentucky. Les contrevenants sont souvent des gars inexpérimentés que Napier s’efforce d’entrer sur le terrain. Il n’est guère seul.

L’Alabama a eu un retour de coup d’envoi pour un touché rappelé le mois dernier dans le sud de la Floride en raison d’une pénalité de retenue contre l’étudiant de première année en chemise rouge Jeremiah Alexander. Aaron Anderson, étudiant de première année en chemise rouge du LSU, a raté un botté de dégagement lors de la défaite d’ouverture de la saison des Tigers contre l’État de Floride à Orlando. La liste est longue, certaines plus flagrantes que d’autres.

« Vous voulez être stratégique dans la façon dont vous utilisez vos joueurs », a déclaré l’entraîneur de LSU, Brian Kelly, ajoutant que vous devez prendre en considération si vous voulez jouer contre un étudiant de première année en quatre matchs tout en leur donnant une chemise rouge. « Peut-être que vous les affrontez au début d’un match clé, peut-être que vous ne les jouez pas pendant quatre ou cinq semaines, mais vous les gardez prêts et engagés.

« Vous les gardez à deux pour qu’ils soient coachés tous les jours. Ils ne font pas partie de l’équipe de reconnaissance. Peut-être quelques autres matchs cruciaux au milieu de la saison et ensuite vous terminez la saison avec eux.

Le portail de transfert NCAA récemment modifié ouvre début décembre pour 30 jours. Une deuxième fenêtre, plus petite, s’ouvre fin avril. Ainsi, le nombre de joueurs qui jouent en novembre pourrait avoir plus d’impact sur les décisions de transfert que la fréquence à laquelle ils ont vu le terrain en août, septembre et octobre.

« Je veux emmener en voyage des gens qui ont l’opportunité de jouer », a déclaré l’entraîneur de Caroline du Sud, Shane Beamer. « Je veux pouvoir récompenser les personnes qui ont mérité l’opportunité de faire ce voyage.

« Certainement, s’il y a un gars qui est un grand joueur et que vous voulez le garder engagé, un peu comme les équipes du passé… Michael Vick, par exemple. Quand j’étais junior à Virginia Tech, Michael Vick allait porter une chemise rouge pour sa première année, quoi qu’il arrive. Mais il a participé à tous les matchs à l’extérieur parce que mon père et tout le monde à Virginia Tech savaient qu’il était l’avenir.

De nos jours, porter des chemises rouges aux grands joueurs est rare, peut-être même risqué.

À Gainesville, Wilson est arrivé sur le campus à temps pour le camp d’automne et a rapidement prouvé qu’il méritait d’être sur le terrain. Malgré ce contretemps en début de saison, il a été solide. Il est deuxième de l’équipe pour les attrapés (26) et les verges sur réception (251) malgré avoir raté deux matchs en raison d’une blessure.

Napier s’inquiète peu du fait que Wilson reste dans les parages maintenant. Pour les autres étudiants de première année, cela pourrait être une autre histoire.

« S’ils ne veulent pas être ici, ils ne veulent pas être ici », a déclaré Napier après avoir loué l’expérience des joueurs de son programme. « Aurons-nous une attrition ? Absolument. Il y aura une certaine attrition. Mais je pense que c’est juste la réalité. Une partie est saine.

« Quand on y pense, si un gars hésite, il n’a pas besoin d’être ici. Pour l’instant, je peux vous dire que ce groupe de joueurs fait partie. Ils connaîtront une certaine attrition lorsque nous arriverons à l’hiver. En attendant, je pense que nous avons un très bon produit à proposer.

Les rédacteurs d’AP Sports Pete Iacobelli à Columbia, en Caroline du Sud, Brett Martel à Baton Rouge, en Louisiane, et Teresa Walker à Nashville, Tennessee, ont contribué à ce rapport.

