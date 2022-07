Les entraîneurs de jockey prêts à aider les coureurs avant les changements de règles | Nouvelles de la course

Le responsable de l’entraînement des jockeys a déclaré que la British Racing School de Newmarket ferait tout son possible pour aider les jockeys professionnels à s’adapter aux nouvelles règles du fouet qui devraient entrer en vigueur à l’automne.

L’ancien jockey plat Richard Perham, qui aide à guider les entraîneurs de jockey basés dans le sud pour dispenser la formation et l’évaluation des jeunes cavaliers sur les cours de licence, estime que les 20 recommandations énoncées par le groupe directeur de consultation des whips devraient s’avérer positives pour la course.

L’homme de 54 ans, qui a acquis une vaste expérience de la selle en roulant pour Richard Hannon senior, pense que les cavaliers professionnels doivent être soutenus, en particulier dans le changement fondamental de l’utilisation du fouet en position de revers.

Perham a déclaré: “Bien que ne faisant pas partie du groupe de pilotage, le programme d’entraînement des jockeys faisait partie de la consultation globale. Nous avons travaillé avec le BHA au fil du temps et avons eu des discussions avec eux et nous sommes tous très favorables aux changements, ce qui devrait être positif pour la course.

“Les jockeys professionnels et les jeunes jockeys apprennent – et utilisent – la position du revers comme moyen de motiver, de corriger et d’encourager un cheval à avancer.

“L’important est que les jockeys professionnels et plus jeunes soient soutenus. Il y a une période de transition et certains jockeys professionnels pourraient avoir besoin de soutien. Nous sommes très ouverts à les aider.

“Il s’agit d’aider leur transition vers la façon dont ils progressent dans une course et finissent par agiter et utiliser le fouet dans la position du revers pour faire avancer ce cheval et allonger la foulée de ce cheval.

“D’abord et avant tout, le fouet est utilisé comme outil de correction. C’est assez effrayant quand une demi-tonne de chair de cheval fait 40 milles à l’heure et que vous êtes assis dessus, et qu’il décide d’aller dans une direction que vous n’aimez pas. je ne veux pas que ça parte.

“Il y a des occasions où vous devez dire, ‘attendez une minute – vous devez respecter ce que je fais’ (au cheval).

“Mais soyons clairs. Cela n’arrive pas si souvent dans les situations de course, mais c’est une raison fondamentale pour laquelle le fouet doit faire partie de la boîte à outils d’un jockey.”

La sanction ultime de disqualification sera introduite dans les cas d’infractions extrêmes aux règles du whip et il y aura un comité d’examen du whip qui enlèvera la plupart des responsabilités des mesures d’application aux stewards du jour de la course.

Un plan de mise en œuvre détaillé sera finalisé au cours des prochains mois, laissant du temps pour la formation des jockeys et des stewards et pour une période de rodage avant que les nouvelles règles ne soient véritablement appliquées.

“Je crois fermement que nous n’allons pas être confrontés à des problèmes massifs et les changements de règles sont assez noirs et blancs”, a ajouté Perham. “C’est définitivement une bonne chose.

“Nous soutenons pleinement les conclusions. Nous sommes ouverts à toutes les voies pour aider la phase de transition. Nous avons des entraîneurs BHA à plein temps – moi-même, Kevin Darley, Michael Hills, Rodi Greene, George Baker, Russell Kennemore et Brian Harding.

“Nous avons également des entraîneurs indépendants qualifiés, comme Carl Llewellyn, John Reid, Mick Fitzgerald, Michael Tebbutt, John Bramhill et Neil Pollard – nous n’avons pas de fin d’entraîneurs incroyablement bien considérés qui seront tous à portée de main pour aider les coureurs et aussi pour aider le BHA dans les débats en cours.

“Ce sont des changements positifs. Nous soutiendrons donc les conclusions de la BHA et ferons tout notre possible pour maintenir le bien-être et l’intégrité de ce merveilleux sport.”