Les entraîneurs de football universitaire se méfient de l’effet de la nouvelle règle du premier essai

Le changement de règle de la NCAA qui a attiré le plus d’attention pendant l’intersaison pourrait passer inaperçu auprès des fans une fois la saison de football universitaire lancée.

Pour la première saison depuis 1967, le chronomètre continuera de fonctionner, comme c’est le cas dans la NFL, lorsqu’une équipe effectue un premier essai sur un jeu qui se termine dans les limites plutôt que de s’arrêter jusqu’à ce que les chaînes soient réglées et que l’arbitre signale qu’il est prêt à jouer. L’exception concerne les deux dernières minutes des deuxième et quatrième quart-temps.

La principale justification de ce changement était de réduire le nombre de jeux afin de réduire les risques de blessures potentiels des joueurs, a déclaré le superviseur national des officiels Steve Shaw – et non pas nécessairement de raccourcir les près de 3 heures et demie nécessaires pour jouer un match moyen.

L’importance de limiter les expositions augmentera à mesure que de plus en plus d’équipes participeront aux éliminatoires du football universitaire. Les séries éliminatoires passent de quatre à 12 équipes au cours de la saison 2024-25, et une nouvelle expansion est possible par la suite.

Le comité des règles de football de la NCAA prévoit que la nouvelle règle réduira sept ou huit jeux sur une moyenne d’environ 180 par match en 2022. Une réduction de huit jeux sur une saison de 12 matchs permettrait d’économiser 96 blessures potentielles par équipe, et il y aurait il y aura plus de 100 expositions en moins pour les équipes qui se qualifient pour les séries éliminatoires.

La nouvelle règle sera utilisée à tous les niveaux de la NCAA, à l’exception de la Division III, qui a obtenu une demande de report de sa mise en œuvre jusqu’en 2024.

Shaw a déclaré qu’il s’attend à ce que la consternation suscitée par la règle s’estompe, un peu comme les modifications apportées aux règles de blocage en dessous de la taille l’ont fait l’année dernière. La règle de blocage a suscité un tollé initial de la part des entraîneurs, a déclaré Shaw, mais la transition s’est déroulée en douceur et le résultat net a été une diminution des blessures au bas du corps.

« Personne ne lèvera les yeux au milieu du premier quart-temps ou au milieu du deuxième et ne dira: ‘Ils n’ont pas arrêté le chronomètre lors d’un premier essai et cela a simplement gâché cet entraînement. C’est tout simplement horrible' », a déclaré Shaw. . « C’est juste une de ces choses qui vont disparaître, et lorsque vous aurez vos chiffres définitifs à la fin, vous verrez peut-être sept jeux de moins dans un match que personne n’aurait connu. »

Ryan Day de l’Ohio State sur les règles et les incohérences du football universitaire

Quelques autres changements concernent le rythme de jeu. L’un interdit à une équipe d’appeler des temps morts consécutifs au cours de la même période de ballon mort. La seconde élimine le fait de jouer un temps mort non chronométré lorsqu’une pénalité se produit à l’expiration du temps imparti au cours des premier et troisième quart-temps. Le jeu suivant la pénalité sera reporté au quart-temps suivant.

Les opinions des entraîneurs varient quant à l’impact que cela aura sur les matchs.

Mack Brown de Caroline du Nord et Mike Locksley du Maryland craignent que moins de jeux réduisent les opportunités pour les remplaçants qui ont besoin de développement.

« Contrairement à la NFL, nous avons 85 joueurs boursiers, 120 dans notre programme et ils veulent tous jouer », a déclaré Locksley.

Bien entendu, la manière dont se déroule un jeu détermine généralement le nombre de snaps pour les réserves, et davantage lorsque le score n’est pas serré.

TCU, par exemple, a vu 10 de ses 15 matchs la saison dernière décidés par 10 points ou moins. Selon Pro Football Focus, aucun joueur de ligne défensive de départ n’a joué moins de 590 jeux en mêlée, et seuls deux remplaçants de la ligne D ont obtenu 100 snaps.

La Géorgie a vu deux de ses 15 matchs décidés par 10 points ou moins, et aucun joueur de ligne défensive partant n’était sur le terrain pendant plus de 531 jeux. Huit sauvegardes contiennent au moins 100 clichés.

Mike Gundy, d’Oklahoma State, a déclaré que la nouvelle règle du premier essai permettra aux équipes de protéger plus facilement les avances au quatrième quart si elles sont efficaces avec le ballon. L’objectif de Gundy pendant l’intersaison était d’améliorer son jeu de course, qui s’est classé neuvième dans le Big 12 la saison dernière, et la nouvelle règle ajoute de l’urgence.

« Si vous ne pouvez pas précipiter le ballon et que vous devez lancer des passes et que la passe est incomplète, le chronomètre s’arrête », a déclaré Gundy. « La nouvelle règle nous permet de précipiter efficacement le ballon et d’utiliser le chronomètre si nous le souhaitons. »

Steve Sarkisian du Texas a déclaré que ses joueurs, en particulier les quarts-arrières, devront être plus conscients des changements potentiels dans la gestion de l’horloge à la fin des deuxième et quatrième quarts.

Gus Malzahn du centre de la Floride, Dabo Swiney de Clemson, Pat Narduzzi de Pittsburgh et Brent Venables de l’Oklahoma ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la règle ne fasse aucune différence tangible.

Ensuite, il y a Bill Carolla, coordinateur des officiels du football du Big Ten, qui a plaisanté en disant que les gars des équipes de la chaîne remarqueront la différence plus que quiconque.

« Ce sont de vieux joueurs ou des officiels en panne qui veulent juste être aux premières loges pour voir les entraîneurs », a déclaré Carolla, « donc ils vont devoir y arriver un peu plus vite. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football universitaire Grand dix Grand 12

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL