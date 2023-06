Les entraîneurs de Bills citent Hamlin comme exemple, les ligues de jeunes pour faire des plans de sauvetage

Lorsque les entraîneurs des Buffalo Bills, Nate Breske et Denny Kellington, se sont précipités sur le terrain après l’effondrement de Damar Hamlin en janvier, ils ont respecté le plan – jusqu’à positionner les coéquipiers de Hamlin pour protéger les caméras de télévision.

Leurs actions rapides ont sauvé la vie de Hamlin. Maintenant, ils essaient de sauver les autres.

Jeudi, Breske et Kellington ont déclaré à une convention d’entraîneurs sportifs à Indianapolis que la planification préalable et les pratiques régulières les ont aidés à se préparer au pire scénario et ils exhortent les écoles et les ligues de jeunes à commencer à créer leurs propres plans d’action d’urgence.

« Tout d’abord, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse vous préparer à ce que nous avons traversé à ce moment-là », a déclaré Breske. « C’était la première fois que nous le voyions sur un humain vivant, mais nous l’avions pratiqué. Nous avions fait des compressions thoraciques auparavant, nous avions fait des choses avec nos ambulanciers et les autres médecins, donc nous étions prêts, et tout le monde connaissait son rôle. » et ce qui devait arriver à ce moment-là. »

L’histoire de ce qui s’est passé a été racontée à plusieurs reprises au cours des six derniers mois.

Hamlin, l’ancienne star de l’Université de Pittsburgh, est passé du choix de sixième ronde en 2021 à partant la saison dernière lorsque le vétéran Micah Hyde s’est blessé au cou lors de la semaine 3. Hamlin est devenu un nom familier lorsqu’il a fait un arrêt cardiaque après avoir fait un tacle de routine. lors d’un match de la NFL à Cincinnati le 2 janvier.

Breske et Kellington ont aidé à réanimer Hamlin avec la RCR et un défibrillateur externe automatisé avant qu’une ambulance n’emmène Hamlin au centre médical de l’Université de Cincinnati. Une semaine plus tard, il est rentré chez lui dans l’ouest de New York.

Hamlin a été autorisé à reprendre les pratiques complètes le 31 mai et utilise maintenant son organisme de bienfaisance, la Chasing M’s Foundation, pour distribuer des DEA (défibrillateurs externes automatisés) tout en amplifiant l’importance de la formation en RCR.

En avril, les médecins de Hamlin ont conclu qu’un coup à la poitrine avait provoqué l’arrêt de son cœur en raison d’une maladie rare, la commotio cordis, qui survient lorsqu’un coup violent à la poitrine fait trembler le cœur et arrête de pomper efficacement le sang.

Il a eu de la chance car les équipes de la NFL investissent massivement dans l’équipement médical et le personnel.

Mais dans les ligues de loisirs et de jeunesse et même dans les lycées et les collèges, employer des entraîneurs ou acheter des machines telles que des DEA peut s’avérer inabordable.

Selon la National Athletic Trainers Association (NATA), seuls 37 % des lycées publics américains ont pleinement accès à des entraîneurs sportifs, malgré des statistiques montrant que 93,4 % des décès liés au sport chez les enfants sont causés par un arrêt cardiaque soudain, un coup de chaleur à l’effort ou une falciformation à l’effort. , qui peut survenir chez les personnes porteuses du trait drépanocytaire.

Breske, Kellington, Hamlin et d’autres veulent changer ces chiffres.

« Il doit y avoir des entraîneurs là-bas », a déclaré Kellington. « Je sais que le coût est une chose et que les communautés n’ont pas l’argent pour le faire, mais quel est le coût d’une vie ? Comment pouvez-vous ne pas avoir quelqu’un là-bas ? Si c’est votre enfant et que quelque chose se passe et qu’il n’y a personne pour vous aider, comment seriez-vous contrarié par manque de financement ou par manque de connaissances ? »

Les législateurs des États s’impliquent également.

En 2022, la Sudden Cardiac Arrest Foundation a signalé que 40 États exigeaient une formation en RCR pour tous les étudiants avant l’obtention du diplôme, tandis que seuls 20 États et le district de Columbia exigeaient que les DEA soient dans les écoles. La Californie exige également que les écoles avec des équipes sportives aient des DEA sur le terrain de l’école.

L’expérience de Hamlin a mis en lumière le problème.

Depuis lors, une coalition de la NFL, de la NBA, de la NCAA, de la NHL, de la MLS, de la MLB, de la NATA, de l’American Heart Association et de la Croix-Rouge américaine fait pression pour rendre obligatoires les plans d’action d’urgence, la formation à la RCR et au DEA pour les entraîneurs et les défibrillateurs clairement identifiés dans les 50 pays. États.

La semaine dernière, la Chambre des représentants de l’Ohio a approuvé une législation qui exigerait que des DEA soient disponibles dans presque toutes les écoles ou lieux de sports et de loisirs de l’État.

Et pour aider à couvrir les coûts, la Fondation NFL a promis 1 million de dollars en subventions.

« Les enseignants ont tendance à apprendre la RCR et à utiliser un DEA en 10 minutes », a déclaré Breske. « Vous n’avez pas besoin d’être certifié pour le faire. C’est une prise de conscience de ce qui se passe, c’est un appel au 911, faire des compressions thoraciques et mettre le DEA en place. »

Sans ces outils et les actions des entraîneurs, le retour de Hamlin sur le terrain de jeu n’aurait peut-être pas été possible, et Breske et Kellington le savent.

Leur mission est donc désormais d’utiliser leur plateforme pour informer, éduquer et pousser à des changements pour rendre le monde du sport plus sûr à tous les niveaux de compétition.

« Au cours de ces derniers mois, les gens ont demandé ‘N’avez-vous pas besoin d’être certifié pour faire de la RCR ou pour utiliser un DEA ? Ce n’est pas le cas », a déclaré Kellington.

« La RCR à proximité est un excellent moyen de sauver la vie de quelqu’un. Et, comme je l’ai dit plus tôt, la machine vous dit quoi faire. Le fait de ne rien faire est ce qui met les enfants en danger. Je pense que nous devrions tous jeter un coup d’œil autour de nous et voyez ce que nous faisons tous. »

Reportage de l’Associated Press.

