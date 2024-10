Les entraîneurs, coéquipiers et fans des Dolphins exhortent Tua Tagovailoa à glisser

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa est de retour d’une commotion cérébrale qui l’a tenu à l’écart depuis la deuxième semaine et débutera dimanche contre les Cardinals. Et il est invité à prendre des précautions supplémentaires pour rester disponible.

L’entraîneur des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré qu’il avait été clairement indiqué à Tagovailoa que la franchise avait besoin de lui pour glisser, sortir des limites, lancer le ballon et éviter le type de contact qui pourrait conduire à une autre commotion cérébrale.

« Je pense qu’il comprend mieux son responsabilité envers l’ensemble de l’organisation à ce stade », a déclaré McDaniel, via le Poste de Palm Beach. « Ma réponse serait : ‘Tu n’as pas besoin de celui-là’ cette fois-ci. »

Le porteur de ballon des Dolphins Raheem Mostert a déclaré que ses coéquipiers exhortaient Tagovailoa à prendre soin de lui.

« Nous lui parlons depuis sa blessure. Je lui ai dit : « Hé, tu dois travailler la glisse » », a déclaré Mostert. « Et nous plaisantons et rions tous, mais sur une note plus sérieuse, il sait qu’il doit se protéger un peu mieux et qu’à l’avenir, lui seul peut contrôler ces choses. . . . Nous pouvons lui dire ces choses jusqu’à ce que nous soyons bleus, mais une chose que je dirais, c’est toujours ce que je dis, c’est : « Hé, vous pouvez amener un cheval à l’eau, mais vous ne pouvez pas le faire boire, n’est-ce pas ? ?’ Nous allons amener Tua à cette eau, mais nous ne pouvons pas le faire boire. Il comprend cela et, à l’avenir, il fera de son mieux.

Le receveur des Dolphins, Tyreek Hill, souhaite que les fans s’impliquent.

« Quand nous jouions contre les Colts, vous voyez les fans commencer à applaudir Anthony Richardson lorsqu’il a glissé », a déclaré Hill cette semaine. « J’ai dit que nos fans devaient applaudir Tua, le faire glisser. »

Aucun joueur de la NFL ne peut éviter complètement le contact, mais il n’y a peut-être aucun joueur dans toute la ligue qui ait des entraîneurs, des coéquipiers et des fans aussi investis pour le voir rester en bonne santé que Tagovailoa.