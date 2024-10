Les entraîneurs-chefs de la NFL sur la sellette pourraient inclure Kevin Stefanski des Browns et Nick Sirianni des Eagles

Les Jets de New York ont ​​stupéfié les partisans de la NFL en limogeant l’entraîneur-chef Robert Saleh mardi, deux jours après que son équipe soit tombée à 2-3 lors d’une défaite 23-17 à Londres contre les Vikings du Minnesota.

Saleh, un esprit défensif très respecté, en était à sa quatrième saison avec les Jets. Il avait une fiche de 20-36, passant de 4-13 en 2021 suivi de deux campagnes 7-10. L’espoir n’était pas encore perdu pour les Jets cette année, surtout après avoir joué tous les snaps sauf quatre la saison dernière sans le quart-arrière Aaron Rodgers. Mais le propriétaire de l’équipe, Woody Johnson, pensait qu’un changement au cours de la semaine 6 était nécessaire pour sauver la saison et a nommé le coordinateur défensif Jeff Ulbrich comme entraîneur par intérim.

Il est peu probable que Saleh soit le seul entraîneur licencié à un moment donné cette saison. Alors, qui pourrait être le prochain ? Voici un aperçu de six entraîneurs qui pourraient également être sur la sellette.

Pederson, qui en février 2018 a guidé les Eagles de Philadelphie vers leur première victoire au Super Bowl de l’histoire de la franchise, était censé apporter un succès similaire à Jacksonville. Et il était censé aider le quart-arrière Trevor Lawrence à atteindre son plein potentiel en tant que quart-arrière qui change la donne. Mais Lawrence, comme le reste des Jaguars, a largement sous-performé depuis le milieu de la saison dernière. L’équipe de Pederson n’est pas plus proche de la compétition que lorsqu’il a pris la relève en 2022.

Jacksonville avait besoin d’une victoire de la pire des manières dimanche et l’a obtenue, mettant fin à une séquence de quatre défaites consécutives en battant les Colts d’Indianapolis 37-34. Les Jags se dirigent désormais vers leur deuxième domicile, Londres, pour affronter les Bears de Chicago et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre plusieurs semaines consécutives. Le répit de la victoire contre les Colts ne durera pas longtemps. Jacksonville a besoin d’un voyage victorieux à l’étranger. Si les Jaguars ont connu deux matchs embarrassants à Londres, Pederson n’est pas sûr de rester à la barre à leur retour en Floride.

Ce n’est certainement pas la faute de Stefanski si les cuivres de Cleveland ont vendu leur âme pour un Deshaun Watson incapable de réussir. Et ce n’est pas sa faute si les blessures ont décimé la ligne offensive des Browns tout en frappant durement certains joueurs défensifs clés. Mais à un moment donné, quelque chose doit céder pour cette équipe 1-4.

Stefanski continue de rester avec Watson, même s’il n’est pas clair si cela est dû à un décret d’en haut ou parce qu’il croit vraiment que le quart-arrière a encore en lui un peu de magie de ses années avec les Texans de Houston. Donc, pour l’instant, Stefanski doit trouver comment faire en sorte que cela fonctionne. Il a fait preuve de flexibilité et de créativité tout en positionnant Joe Flacco sur la voie du succès lors des séries éliminatoires de l’année dernière. Il doit maintenant faire de même pour alléger la pression sur Watson sur le terrain et accroître sa productivité. Un équilibre exécution-passe plus sain pourrait aider, même si cela signifie utiliser Watson sur certaines exécutions conçues. Accélérer le rythme de Watson avec des passes plus courtes pourrait également aider.

Mais si Stefanski ne parvient pas à reconnaître la nécessité d’un changement et à proposer les ajustements nécessaires, ses patrons pourraient chercher des réponses ailleurs.

Nick Sirianni, Eagles de Philadelphie (2-2)

Après avoir glissé l’an dernier d’un début de 10-1 à un score de 11-6, les Eagles ont cherché à rebondir avec autorité cette saison. Au lieu de cela, Sirianni n’a pas encore trouvé comment remettre les choses sur les rails. Les blessures des meilleurs receveurs AJ Brown et DeVonta Smith et du plaqueur droit Lane Johnson ont certainement entravé les efforts des Eagles. Mais le quart-arrière Jalen Hurts n’a pas réussi à retrouver la cohérence et la domination dont il a fait preuve lors de la marche de son équipe vers le Super Bowl au cours de la saison 2022.

Sirianni a changé de coordinateur offensif et défensif cette intersaison, mais jusqu’à présent, les Eagles ont déçu des deux côtés du ballon. Après une défaite embarrassante contre Tampa Bay il y a deux semaines, Sirianni s’est reproché de ne pas avoir préparé adéquatement son équipe. Les Eagles espèrent que Sirianni, autrefois très apprécié, âgé de 43 ans, saura trouver un moyen de renverser rapidement la situation. Il ne peut pas se permettre une deuxième saison consécutive décevante.

Si le directeur général Howie Roseman et le propriétaire Jeffrey Lurie licenciaient Pederson trois saisons seulement après son Super Bowl victoirequelle marge de manœuvre y a-t-il pour Sirianni, dont l’équipe a perdu une avance au troisième quart et a perdu 38-35 contre les Chiefs lors de sa participation au Super Bowl ?



Brian Daboll pourrait avoir besoin de plus de victoires comme celle de dimanche contre les Seahawks pour conserver son emploi. (Luke Johnson/Imagn Images)

Les Giants ont utilisé le sixième choix du repêchage de 2019 contre le quart-arrière Daniel Jones, seulement pour le voir patauger. Trois ans plus tard, ils ont embauché Daboll, dans l’espoir qu’il puisse opérer avec Jones la même magie qu’il avait réalisée avec Josh Allen en tant que coordinateur offensif des Buffalo Bills.

Cependant, après trois saisons, Jones reste considérablement limité et les Giants se classent parmi les équipes les plus basses de la ligue. L’équipe de Daboll a dépassé les attentes au cours de la première année, avec un bilan de 9-7-1 et une qualification pour les séries éliminatoires. Mais les Giants ont ensuite régressé, avec une fiche de 6-11 la saison dernière, et ces difficultés se sont poursuivies cette saison. Le manque de talents est en partie responsable. Mais le manque de progrès de Jones et le manque d’amélioration le long d’une ligne offensive que le front office s’est efforcé de mettre à niveau font partie des frappes accablantes contre Daboll.

New York a surpris les Seahawks de Seattle la semaine dernière, mais les perspectives d’un revirement spectaculaire semblent peu probables, et cela pourrait s’avérer coûteux pour l’entraîneur.

Matt Eberflus, Bears de Chicago (3-2)

Pour l’instant, les ours d’Eberflus montrent un peu de vie. Ils ont remporté des matchs consécutifs (contre les Rams de Los Angeles et les Panthers de la Caroline) et se dirigent désormais vers Londres pour affronter les Jaguars. Il semble que les entraîneurs de Caleb Williams trouvent enfin comment mieux le soutenir en utilisant plus d’équilibre pour alléger sa charge et déséquilibrer les défenses.

Cependant, après une fiche de 10-24 lors de ses deux premières saisons, Eberflus reste sur un terrain fragile.

En raison d’une séquence intimidante des semaines 11 à 16 qui comprend cinq matchs de division, Chicago doit continuer à prendre son élan tout en remportant quelques victoires contre Jacksonville, Washington, l’Arizona et la Nouvelle-Angleterre. Si les signes d’amélioration ne persistent pas, les responsables des Bears pourraient opter pour un changement cette intersaison.

La victoire 20-17 dimanche soir contre les Steelers de Pittsburgh était bien nécessaire pour les Cowboys et l’entraîneur Mike McCarthy. Jerry Jones pense avoir un prétendant au Super Bowl entre ses mains, mais il ne semble pas aussi confiant en son entraîneur-chef, qui n’a pas de contrat au-delà de cette saison.

A 3-2, les Cowboys restent dans le vif du sujet. Mais si l’offensive continue de bégayer, et si Dallas ne peut pas survivre à cette dure séquence à venir contre Detroit, San Francisco, Atlanta, Philadelphie, Houston et Washington, la température du siège de McCarthy va certainement augmenter. Jones ne débranchera peut-être pas la prise à la mi-saison, car ce n’est pas son style. Cependant, une mauvaise performance au cours de cette séquence pourrait anéantir les chances de McCarthy de décrocher une prolongation cette intersaison.

