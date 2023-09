Les entraîneurs, actualités sur la date de première et plus à savoir – Hollywood Life

La voix la saison 24 sera diffusée à l’automne 2023.

Reba McEntire rejoint en tant qu’entraîneur.

rejoint en tant qu’entraîneur. Dan + Shay deviendront entraîneurs dans la saison 25.

Les chaises rouges sur La voix mettra en vedette des visages nouveaux et familiers dans la saison 24. La nouvelle saison approche à grands pas et les entraîneurs se préparent pour une aventure à sensations fortes remplie de musique. Une nouvelle promo récemment publiée taquinait « Reba, Niall, Gwen et John prennent les rênes » cette saison.

Dans une autre promo, Niall Horan fête sa première victoire en tant qu’entraîneur avec un gâteau spécial. Niall dit en plaisantant que c’est « bon d’être roi » de La voix. Cependant, Gwen Stéfani prévient que cette saison est un « tout nouveau jeu de balle ». John legend note que « le cowboy leur manque », alias Blake Shelton, mais dit qu’ils pourraient avoir une chance de rencontrer les meilleurs artistes country de la saison 24. Soudain, Reba McEntire se présente et fait une grande entrée. Elle est prête à prendre sa place en tant que reine de la campagne La voix!

NBC a confirmé lors de la présentation initiale du réseau le 15 mai que la série de compétitions musicales à succès reviendrait pour la saison 24. L’émission a également été renouvelée pour une 25e saison marquante. Alors, qui seront les entraîneurs de La voix saison 24 ? Et la saison 25 ? Pourquoi ne sont-ils pas Voix favoris des fans Blake Shelton et Kelly Clarkson revenir? HollywoodVie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur La voix saison 24.

Qui sont les entraîneurs de La voix La saison 24 ?

La voix les coachs de la saison 24 seront Réba McEntire, John Légende, Niall Horanet Gwen Stéfani. Cela marquera la première saison de Reba en tant qu’entraîneur. La légende de la musique country a servi de méga mentor dans la saison 23.

Reba a célébré l’annonce en publiant une vidéo d’une chaise rouge avec son nom dessus. « Il y a un nouveau Coach en ville ! On se voit tous cet automne ! #TheVoice », a-t-elle légendé la publication Instagram.

John, Niall et Gwen sont tous des entraîneurs de retour. Ce sera la deuxième année de Niall en tant qu’entraîneur. John a pris une pause au cours de la saison 23 après avoir été entraîneur pendant les saisons 16 à 22. La voix la saison 24 sera la sixième de Gwen en tant qu’entraîneur.

Niall a posté une vidéo similaire à celle de Reba sur sa page Instagram et a écrit : « Je l’ai tellement aimé, je recommence ! Rendez-vous à l’automne 2023 sur @nbcthevoice. Gwen a fait la même chose et a légendé sa publication Instagram : « surprise 🙂 je suis de retour dans la grande chaise rouge !! à tout cet automne 2023 #thevoice 🙂 gx.

Pourquoi Blake Shelton et Kelly Clarkson sont-ils partis La voix?

Blake Shelton et Kelly Clarkson sont les noms notables qui ne reviennent pas en tant qu’entraîneurs pour La voix saison 24. Blake a annoncé en octobre 2022 qu’il partirait La voix après la saison 23.

« Je lutte contre cela depuis un moment et j’ai décidé qu’il était temps pour moi de m’éloigner de La voix après la saison prochaine », a commencé son annonce sur Instagram. « Ce spectacle a changé ma vie de toutes les manières pour le mieux et je me sentirai toujours comme chez moi. Cela a été une sacrée aventure au cours de ces 12 années de tours de chaise et je tiens à remercier tout le monde à La voix de NBC, tous les producteurs, les scénaristes, les musiciens, l’équipe et les traiteurs, vous êtes les meilleurs. Il faut beaucoup de travail, de passion et de boissons pour adultes (Ha !) pour réaliser un spectacle en direct deux fois par semaine. J’ai noué des liens permanents avec Carson et chacun de mes collègues entraîneurs au fil des ans, y compris ma femme Gwen Stefani ! »

Blake a poursuivi : « Je dois saluer chaleureusement les chanteurs, les « Voices », qui montent sur scène saison après saison et nous émerveillent par leur talent et un merci spécial à ceux qui m’ont choisi comme entraîneur. Enfin, il s’agit de vous tous, les fans, qui regardez et soutenez ces artistes, nous, les entraîneurs, et tout le monde ici. La voix qui poursuivent leurs rêves. Cela n’arriverait pas sans vous !

Blake était l’un des premiers entraîneurs de La voix aux côtés de Christina Aguilera, Adam Levineet CeeLo Vert. Il a été entraîneur pendant chaque saison de La voix avant la saison 24.

Dans une interview de janvier 2023, Blake a révélé qu’une partie de la raison pour laquelle il avait décidé de partir La voix c’était parce qu’il voulait consacrer plus de son temps à être le beau-père des enfants de Gwen. « Je pense qu’être beau-père a changé ma perspective dans la mesure où je ne suis plus la première personne à qui je pense », a-t-il déclaré. Accéder. «Même pour les petites choses, quand vous dites: ‘Je pense que je vais faire ça’, la toute prochaine pensée est toujours: ‘Eh bien, attendez une minute.’ Comment ça va marcher ? Ou : « Que vont-ils penser ? Ou : « Comment cela affectera-t-il un emploi du temps ? »

Il a ajouté : « Je pense que la seule façon pour moi de vraiment faire cela correctement est de m’éloigner de mon engagement dans quelque chose comme La voix cela demande beaucoup de votre temps. Il n’y a aucun moyen de contourner ce problème. Si vous voulez le faire et le faire correctement, vous devez être à 150 pour cent. Et j’ai juste l’impression que ces jours sont derrière moi pour le moment. J’ai eu un travail plus important.

Kelly a rejoint La voix dans la saison 14 en tant qu’entraîneur. Elle a fait une pause pendant la saison 22 mais est revenue pour la saison 23. Idole américaine La gagnante fait un grand pas en avant à l’automne 2023. Son émission-débat de jour primée aux Emmy Awards, Le spectacle de Kelly Clarksondéménagera à New York, selon Variété. Étant donné que la cinquième saison de son talk-show sera diffusée en première à l’automne, il ne lui serait pas possible d’être coach pour La voixbasé à Los Angeles.

Quand est-ce que La voix Première de la saison 24 ?

La saison 24 de The Voice sera diffusée le 25 septembre à 20 heures sur NBC. L’émission continuera à être diffusée les lundis et mardis. Les épisodes seront disponibles en streaming le lendemain sur Peacock.

À qui s’adressent les coachs ? La voix La saison 25 ?

NBC a annoncé le 22 juin que le duo country Dan+Shay rejoindrait La voix en tant que tout premier duo d’entraîneurs de l’émission dans la saison 25, qui sera diffusée au printemps 2024. Reba McEntire, John legendet Chance le rappeur retourneront à leurs chaises rouges pour La voix saison 25. Dan+Shay était auparavant Celui de Blake Shelton Conseillers de combat dans la saison 20