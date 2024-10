Les entités basées au Royaume-Uni Ryder Architecture et CAA Icon ont une proposition conjointe acceptée par le ministère jamaïcain des Sports pour réaménager le stade national

Le réaménagement du stade national, qui a accueilli tant de héros de l’athlétisme jamaïcain, est sur le point de commencer puisque le ministère jamaïcain des Sports a accepté une proposition conjointe des entités britanniques Ryder Architecture et CAA Icon pour superviser le projet. .

Le ministre jamaïcain de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport, l’hon. Olivia Grange a fait cette annonce lors d’une conférence de presse mardi, fournissant des mises à jour sur le projet de réaménagement.

« Nous avons rencontré des représentants de Ryder Architecture et de CAA Icon et ils nous ont soumis une proposition conjointe pour la rénovation et le réaménagement des installations du Parc de l’Indépendance, en particulier du Stade National », a déclaré mardi le ministre.

Elle a poursuivi : « Le document, en substance, propose non seulement de remédier aux lacunes du stade existant, mais aussi d’identifier, grâce à une évaluation qualitative et quantitative, tout le potentiel de ce stade emblématique en le valorisant en tant que site de tournois majeurs, centre de formation. et une attraction touristique pour promouvoir la Jamaïque et les talents sportifs jamaïcains.

Ryder Architecture et CAA Icon ont travaillé ensemble à plusieurs reprises et ont été impliqués dans des stades du monde entier tels que Wembley, l’Emirates Stadium, la 02 Arena, le Stadio Olimpico et le San Siro.

« Mon ministère, par l’intermédiaire de son comité de surveillance et de l’agence d’exécution, Independence Park Limited, est d’avis que Ryder Architecture et CAA Icon peuvent donner suite à la proposition étant donné les années d’expérience des entités dans la construction et le réaménagement d’installations sportives dans le monde entier », Grange dit.

Le projet verra la capacité du stade national passer de 28 500 à 35 000 places et permettra au pays de postuler pour accueillir de grands événements mondiaux comme les Championnats du monde d’athlétisme.

Suppression des gradins, création d’installations modernes pour la lutte contre le dopage, de nouvelles installations pour les médias, création d’un musée du sport moderne et emblématique, nouvel éclairage moderne, nouvelles options de sièges, nouvelles installations de conférence et de réunion, suites et salons haut de gamme et nouvelles installations de concession entre autres, les améliorations ont été discutées par l’équipe de Grange et les entités.

La prochaine étape du projet de réaménagement du stade national est une évaluation du stade et une étude de faisabilité.

« L’étude comprend une analyse économique et de faisabilité approfondie pour identifier la demande du marché local et international afin de garantir que l’utilisation, et donc les propositions de conception, sont alignées sur la demande économique », a déclaré Grange avant de déclarer que ces études débuteraient dans quelques semaines et s’achèveraient d’ici quelques semaines. huit mois.

Les résultats de ces études éclaireront la deuxième phase, qui correspond à l’étape de lancement du projet, de conception et d’approbation.

La troisième phase impliquera la conception détaillée et la nomination d’un entrepreneur dans le cadre duquel une date d’inauguration des travaux est prévue pour août 2025.

La phase quatre concernera la construction et la phase cinq concernera la préparation opérationnelle et la remise.

Grange prévoit que l’ensemble du projet durera environ 30 mois ou deux ans et demi.

Le terrain de football et la piste de course ne seront pas affectés pendant le processus de construction, selon le directeur général d’Independence Park Limited, le major Desmon Brown, qui a noté que le seul inconvénient causé serait une capacité limitée de sièges pendant la durée du processus.

Le financement de ce projet provenait d’un accord-cadre de coopération de gouvernement à gouvernement signé par le ministre des Finances de la Jamaïque, l’hon. Nigel Clarke et Tim Reid, PDG de UK Export Finance, plus tôt cette année.

Clarke, ainsi que la ministre britannique de l’Amérique latine et des Caraïbes, la baronne Jennifer Chapman, étaient tous deux présents mardi.

« UK Export Finance est ravi que cet accord leur permette de soutenir les projets prioritaires nationaux révolutionnaires de la Jamaïque et est fier de soutenir la mise en œuvre de solutions et d’innovations britanniques de haute qualité parallèlement au financement du gouvernement britannique », a déclaré Chapman.

« Je suis ravie que nous ayons pu conclure cet accord avant le départ de M. Clarke pour son prochain rôle au FMI », a-t-elle ajouté.

« Lorsque j’ai rencontré le responsable du financement des exportations du Royaume-Uni lors d’une réception au Haut-commissariat du Royaume-Uni, les ampoules ont commencé à s’éteindre parce qu’il était là en Jamaïque à la recherche d’affaires et d’engagement et je sais qu’il y a des projets que nous voulons développer mais où le la capacité technique n’est pas disponible en abondance en Jamaïque, pour des raisons évidentes », a déclaré Clarke.

« Des étincelles ont commencé à jaillir sur la façon dont nous pourrions utiliser le format d’une coopération de gouvernement à gouvernement avec l’entité UK Export pour fournir le cadre à travers lequel la faisabilité pourrait être réalisée et la construction à suivre pour le stade », a-t-il ajouté.