Les ensembles de bagages, sacs de voyage et autres accessoires de voyage sont à prix réduit chez Woot

Bagage peut être assez cher lorsque vous achetez des sacs qui peuvent tenir année après année, mais vous pouvez trouver des sacs décents offres sur les bagages si vous magasinez. Que vous ayez besoin d’un ensemble complet de bagages pour que la famille voyage pendant les vacances ou que vous ayez simplement besoin d’un bagage à main pour des voyages d’affaires d’une nuit, vous trouverez de nombreuses options chez Woot. Maintenant jusqu’au 30 novembre, il y a d’énormes réductions sur les ensembles de bagages, les bagages à main, les accessoires de voyage, les sacs à dos et plus encore, jusqu’à épuisement des stocks.

Il y a toutes sortes de formes, de tailles et de styles inclus dans cette vente, y compris beaucoup de poursuivre options. Olympia a l’Apache Ii avec des roues pivotantes réduites de 60%, ramenant le prix à seulement 56 $. Et si vous êtes un fan de Disney, cela pourrait vous plaire option rigide inspirée de 21 pouces d’American Tourister pour 80 $ – une économie de 120 $.

Besoin de plus de place ? Delsey a un grand sac à dos avec roulettes qui est simple, élégant et durable. Il dispose également d’une serrure à combinaison TSA intégrée pour plus de sécurité. Normalement 285 $, vous pouvez l’obtenir pour 200 $ lors de cette vente. Ou ca des bagages à roulettes souples ont des sacs de 15, 21, 25 et 29 pouces de US Traveler New Yorker est réduit à 100 $.

Si vous cherchez un adapté aux équipements de sport ou à un voyage d’une nuit, prenez ce sac à 20 $ de Fila. Olympia a également une résistance à l’eau avec un compartiment rembourré pour ordinateur portable disponible pour 37 $. Il y a aussi un 3 pièces qui peut organiser vos articles de toilette ou accessoires à 15 $. Assurez-vous de vérifier toutes les options et si vous en voyez une que vous aimez, saisissez-la bientôt, car nous nous attendons à ce que certains de ces styles se vendent assez rapidement.