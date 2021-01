Si vous êtes un fan des appareils de comptoir convoités mais que vous n’avez pas encore acheté un ensemble, cette nouvelle peut vous influencer. Smeg a lancé un nouveau look pour ses célèbres ensembles de bouilloire et de grille-pain de style rétro, s’éloignant des couleurs vives et de la finition brillante qui caractérisaient ses appareils jusqu’à présent.

La bouilloire KLF03 et le grille-pain TSF01 seront disponibles dans trois nouvelles teintes mates: noir, blanc et champagne.

À 179,95 £ par appareil, cependant, ils représentent un peu un investissement.

La bouilloire KLF03 en acier inoxydable a une capacité de 1,7 litre (assez pour sept tasses) et toutes les caractéristiques que vous attendez d’une bouilloire de bonne qualité: un couvercle à ouverture douce, une base pivotante à 360 degrés, des pieds antidérapants, un niveau d’eau indicateur et arrêt automatique à 100 ° C. C’est une bonne option pour les zones d’eau dure, avec un filtre anti-calcaire en acier inoxydable que vous pouvez retirer, laver et remplacer et un élément dissimulé pour éviter l’accumulation de calcaire.

Cependant, il n’y a pas d’options pour faire varier la température de l’eau chauffée – une caractéristique que les bons buveurs de thé apprécieraient – et c’est quelque chose que nous aimerions vraiment voir dans une bouilloire à ce prix.







Le grille-pain TSF01 en acier a des fentes extra larges et profondes (36 mm) qui devraient s’adapter à toutes sortes de produits de pain, six niveaux de brunissage, trois préréglages (bagel, décongélation, réchauffage), un cadran lumineux et une miette amovible à déclenchement par effleurement plateau.

Encore une fois, c’est évidemment très cher pour un grille-pain à deux tranches.







Les nouveaux articles mats seront mis en vente à partir du 22 janvier et vous pourrez les acheter chez John Lewis, Harrods, Smeg en ligne et sa boutique de Londres.

En attendant, la bouilloire KLF03 originale et le grille-pain TSF01 sont disponibles dans un certain nombre de couleurs à partir de 129 £ chacune sur John Lewis.

Vous envisagez d’autres appareils Smeg? Vous pouvez consulter nos critiques du mélangeur à immersion, de la cafetière expresso et du moulin à café de Smeg.