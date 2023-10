Les enseignants visitent des sites technologiques pour aider les élèves à établir des liens pour l’avenir

GOLETA, Californie – Les enseignants du lycée Carpinteria se renseignent aujourd’hui sur les emplois dans le secteur technologique et envisagent de transmettre aux étudiants des informations sur un cheminement de carrière dans le futur.

Tous les emplois du futur ne nécessitent pas un diplôme en informatique, en mathématiques ou en ingénierie.

Certains peuvent être appris à partir d’un poste de départ dans une entreprise et pour ceux qui travaillent chez Curvature avec une double filière incluant l’université, il existe également une aide aux frais de scolarité.

La directrice générale de Curvature, Sachi Thompson, a déclaré qu’elle recherchait souvent des employés qui correspondaient parfaitement, qui possédaient la bonne éthique de travail et une volonté d’apprendre. enlever la poussière, travailler le sol », a-t-elle déclaré. « Ensuite, ils obtiennent leur diplôme. »

Lors de la visite, le directeur technique Justin Hallstrom a déclaré que pour trouver un emploi, votre expérience pourrait être la construction d’équipements domestiques. « Que ce soit pour jouer ou pour un usage domestique en général, ou pour savoir comment insérer une clé USB, ce que fait un processeur ou ce qu’est un disque dur. »

« La PDG de la Chambre de Commerce de la Côte Sud, Kristin Miller, a déclaré qu’il existe de nombreuses entreprises technologiques nouvelles et en croissance sur la Côte Sud. « Il existe de grandes opportunités de carrière ici même, chez nous. » L’objectif est que les enseignants encouragent les étudiants locaux à exploiter pleinement leur potentiel. potentiel dans les années à venir.

Miller a déclaré : « Si nous pouvons les exposer à une grande variété d’opportunités, y compris la haute technologie, ce sera un excellent moyen de soutenir notre économie locale ainsi que notre jeunesse.

Une partie de la présentation a expliqué aux enseignants qu’ils peuvent s’adresser à leurs élèves âgés de 16 et 17 ans et leur dire que dans les années à venir, ils pourront franchir les portes de certaines entreprises et organiser un événement professionnel bien rémunéré pendant qu’ils sont au collège.

Les entreprises technologiques entretiennent également des relations qui pourraient s’entraider en leur fournissant des travailleurs qualifiés ou en les gardant dans la région en cas de réduction des effectifs. Les enseignants ont appris le besoin constant pour les entreprises d’accéder à une main-d’œuvre qualifiée pour l’avenir. Thompson a déclaré : « Je regarde pour les gens qui ont beaucoup de courage et beaucoup de talent et qui veulent faire la différence. Ils ont quelque chose à prouver et ils sont un peu comme une argile que nous pouvons modeler. «

Kirsten Neumann, directrice adjointe du lycée de Carpinteria, a déclaré : « Nous voulons que les étudiants soient connectés à la communauté et nous voulons qu’ils aient le sentiment qu’ils ont un avenir ici, même s’ils ne suivent pas une voie traditionnelle, ils ont toutes les capacités pour construire un avenir. avenir pour eux-mêmes dans des endroits comme celui-ci. »

En plus de Curvature, les enseignants ont également visité le département Nanofab de l’UC Santa Barbara et Agilent à Carpinteria.