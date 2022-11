Les enseignants tentent de combler le vide dans l’éducation climatique : la semaine en lectures de reporters

Les débats sur ce que les enfants lisent et apprennent à l’école, et qui décide, ont divisé les élections des conseils scolaires et d’autres courses nationales et locales à l’échelle nationale. Mais la plupart des Américains, et en particulier les parents d’enfants d’âge scolaire, sont satisfaits de leurs écoles locales, selon une nouvelle enquête de Morning Consult pour le New York Times. Pourtant, il y a une question qui a suscité plus d’opposition que toute autre : l’enseignement sur la diversité des genres et sur les droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

Ce sujet – plus que l’enseignement de la théorie critique de la race ou de l’apprentissage socio-émotionnel – était le plus controversé, selon l’enquête menée auprès de 4 421 personnes en octobre. Quatre répondants sur 10 s’opposaient à une telle instruction, et la même proportion la soutenait (les autres n’étaient pas sûrs).

Un groupe de personnes était plus susceptible de s’opposer à l’enseignement sur les questions sociales sensibles et de vouloir plus de contrôle parental dans les écoles : les personnes qui ont déclaré que les écoles ont été fermées trop longtemps pendant la pandémie, en particulier les conservateurs.