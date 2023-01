Les enseignants sont-ils en grève et les écoles vont-elles fermer ?

Les ÉCOLES en Angleterre et au Pays de Galles pourraient être les prochaines à être touchées par la grève qui balaie le pays.

La fermeture des écoles pourrait causer une pression incalculable sur les familles alors que les parents qui travaillent essaient de trouver des soins pour leurs enfants.

Les salles de classe pourraient être vides si les grèves se poursuivent Crédit : Alamy

Les enseignants sont-ils en grève ?

Les syndicats d’enseignants de tout le pays organisent actuellement des scrutins sur d’éventuelles actions revendicatives.

Les élèves pourraient voir leurs écoles fermer si la dernière série de grèves avait lieu, les membres du National Education Union (NEU), de la National Association of Head Teachers (NAHT) et de la NASUWT – The Teachers ‘Union, étant votés pour une action de grève.

Le NAHT, le NEU, le NASUWT et le TUC exhortent les membres à utiliser leurs bulletins de vote pour envoyer un message fort au gouvernement

Les bulletins de vote ont été envoyés en octobre et novembre 2022.

Les scrutins collectifs seront tous clôturés d’ici le 13 janvier 2023.

Pourquoi les enseignants font-ils grève ?

Le désaccord vient de la rémunération des enseignants.

L’Écosse a proposé une augmentation de salaire de 5%, qui a été rejetée, les enseignants souhaitant environ 10%.

La NASUWT demande une rémunération entièrement financée de 12 % pour 2022/23, déclarant qu’avec une inflation supérieure à 11 %, l’offre actuelle n’est rien de plus qu’une réduction de salaire.

La plupart des enseignants des écoles publiques d’Angleterre et du Pays de Galles ont reçu une augmentation de salaire de 5% cette année.

Les enseignants d’Irlande du Nord se sont vu offrir une augmentation de salaire de 3,2 % au cours des deux dernières années.

Où se déroulent les grèves des enseignants ?

L’Ecosse a déjà un certain nombre de dates en janvier où une action revendicative est prévue.

Seize jours de grève ont été convenus pour le début de 2023, ce qui touchera de nombreux domaines.

Il reste à voir quels seront les résultats des scrutins en cours en Angleterre et au Pays de Galles avant de pouvoir comprendre pleinement comment les écoles seront affectées.

Les écoles fermeront-elles si les enseignants se mettent en grève ?

Les décisions appartiendront aux personnes suivantes :

Ecosse : les conseils locaux décident.

Angleterre : les chefs d’établissement décident, pas de règles minimales en matière de personnel.

Pays de Galles : les chefs d’établissement décident en consultation avec les autorités locales.

Les parents et les tuteurs ont droit à un congé si les dispositions normales ne sont pas respectées, mais il appartiendrait à l’employeur de payer ce congé.

Combien les enseignants sont-ils payés ?

Les nouveaux enseignants qualifiés (NQT) commencent avec une échelle salariale allant de 28 000 £ à 34 502 £ selon le lieu.

L’équivalent écossais d’un NQT est un stagiaire qui, contrairement à un NQT, est initialement employé dans le cadre d’un contrat de stage.

Le salaire actuel du stagiaire est de 27 498 £.

En Irlande du Nord, le salaire minimum sur l’échelle salariale principale est de 24 137 £.

Les échelles salariales des enseignants qualifiés sont divisées en échelles salariales principales et supérieures, qui diffèrent d’un pays à l’autre du Royaume-Uni :

Angleterre (hors Londres) et Pays de Galles – 28 000 £ à 38 810 £

Londres – 29 344 £ à 40 083 £ (franges), 32 407 £ à 43 193 £ (extérieur), 34 502 £ à 44 756 £ (intérieur)

Écosse – 33 729 £ à 42 336 £

Irlande du Nord – 24 137 £ à 41 094 £

Les salaires des enseignants les plus élevés au Royaume-Uni sont versés aux chefs d’établissement :