Les enseignants sont en pleine crise de burn-out : ‘C’est devenu intolérable’

Après deux ans de perturbations liées à la pandémie, de problèmes de sécurité et d’un examen public tendu, les enseignants épuisés ont quitté la profession en masse. Au moins 300 000 enseignants et autres personnels des écoles publiques ont quitté le terrain entre février 2020 et mai 2022, Le journal de Wall Street rapports. Les enseignants ont connu des taux d’anxiété alarmants pendant la pandémie de Covid-19 – encore plus que les travailleurs de la santé, selon recherche récente publié dans Educational Researcher, une revue de l’American Education Research Association. Les enseignants de la maternelle à la 12e année signalent le taux d’épuisement professionnel le plus élevé de toutes les professions américaines, avec plus de quatre enseignants sur 10 notant qu’ils se sentent épuisés “toujours” ou “très souvent” au travail, selon une étude de juin 2022 Sondage Gallup. Bon nombre des principaux défis auxquels les enseignants sont confrontés, notamment les problèmes de sécurité, les bas salaires, les déficits de financement et le déclin de la santé mentale, ne sont pas nouveaux – mais la pandémie de Covid-19 en cours a intensifié les problèmes existants au sein de la profession. La crise d’épuisement professionnel dans l’enseignement a été exacerbée par une pénurie nationale d’éducateurs — les inscriptions aux programmes de préparation des enseignants ont a chutéune tendance amplifiée par la pandémie, et les écoles à travers les États-Unis se disputent un bassin de plus en plus restreint d’enseignants qualifiés. Certains enseignants ont démissionné en raison des défis de l’enseignement pendant une pandémie mondiale, tandis que d’autres, prenant note de la Grande Démission, ont trouvé des opportunités mieux rémunérées dans d’autres industries. Ceux qui restent en classe déclarent se sentir épuisés et déçus par le rôle qu’ils considéraient autrefois comme le travail de leurs rêves.

“Si je n’avais pas de retraite à espérer, j’arrêterais probablement”

La taille des classes d’August Plock a presque doublé depuis qu’il a commencé à enseigner l’histoire des États-Unis en 11e année au lycée de Pflugerville il y a 23 ans, grâce à une pénurie persistante d’enseignants et à un troupeau de familles migrant vers le quartier branché d’Austin, à seulement 30 minutes de route vers le sud. “J’avais l’habitude d’enseigner à environ 140 étudiants par an, et maintenant, ce nombre est proche de 200”, raconte Plock, 54 ans. CNBC Faites-le. Il enseigne cette année six classes, chacune composée de 28 à 33 élèves. Le Texas fait face à une pénurie d’enseignants depuis annéeset la pandémie a aggravé la situation – l’État a perdu près de 43 000 enseignants l’année dernièreétablissant un nouveau record au Texas pour les départs à la retraite et les démissions. “Ça a été mauvais ces deux dernières années, mais cette année, ça a été vraiment difficile”, a déclaré Plock. “Nous avons dû dissoudre les emplois d’enseignants dans des programmes spéciaux et les placer dans des salles de classe sans enseignants, même s’ils ne voulaient pas le faire – cela a poussé beaucoup de gens à démissionner.” Plock a eu au moins 10 élèves supplémentaires ajoutés à sa classe cette année et enseigne une deuxième matière, la géographie, en raison de la pénurie d’éducateurs. “C’est amusant de travailler avec les étudiants”, déclare Plock. “Mais je vais être honnête, il me reste deux ans avant ma retraite, et si je n’avais pas de retraite à espérer, et que j’étais un jeune enseignant, j’arrêterais probablement aussi.”

“C’était le chaos”

Jeanne Paulino divertissant ses élèves lors d’une récente leçon. Photo: Jeanne Paulino

Jeanne Paulino n’aurait jamais imaginé qu’elle deviendrait enseignante. La jeune femme de 24 ans avait à cœur de travailler comme avocate tout au long du lycée et de l’université – mais au début de sa dernière année, une conversation lui a fait changer d’avis. “J’ai été approchée par un recruteur de Teach for America, et j’ai été époustouflée”, dit-elle. “Il a commencé la conversation sur la façon dont l’éducation est pleine d’inégalités et sur la façon dont les enseignants peuvent aider à résoudre certaines des inégalités qui existent.” Elle a été acceptée dans le programme en novembre 2019 et a été placée à l’Intrinsic Charter High School de Chicago en tant que spécialiste de l’apprentissage de l’anglais en 11e année pour l’année scolaire 2020-2021 – puis la pandémie a frappé. “C’était le chaos”, se souvient Paulino. “J’ai passé ma première année d’enseignement entièrement en ligne, et j’avais vraiment l’impression de n’avoir aucune idée de ce que je faisais.” Lorsque son école a rouvert pour l’année scolaire 2021-2022, Paulino s’est sentie encore plus perdue. “Je suis probablement rentrée chez moi en pleurant au moins deux fois par semaine ce premier semestre, parce que j’étais tellement épuisée et confuse sur la façon de gérer efficacement tous ces élèves dans la classe”, dit-elle. “C’était la première fois qu’ils se trouvaient en personne ensemble après une longue période de séparation, et beaucoup d’entre eux faisaient encore face au stress de la pandémie et au manque d’interaction sociale… cela a conduit à de nouveaux problèmes de comportement que je n’avais pas anticipés.” Maintenant, cependant, avec deux ans d’enseignement à son actif, Paulino est confiante de diriger sa classe et est ravie de l’impact positif qu’elle est capable d’avoir sur la vie de ses élèves. Teach for America exige uniquement que les membres du corps enseignent pendant au moins deux ans, donc Paulino a terminé son engagement envers le programme, mais Intrinsic Charter School l’a embauchée pour rester dans le personnel en tant qu’enseignante à temps plein pour l’année scolaire 2022-2023. “L’enseignement a été à la fois meilleur et plus difficile que je ne le pensais”, dit-elle. “Parfois, je suis un instructeur, d’autres fois je suis un confident ou un thérapeute, mais tout cela ressemble à un travail incroyablement important et significatif.” Lorsqu’elle a commencé à enseigner, Paulino prévoyait de partir après deux ans, notant que l’enseignement n’a jamais été un “objectif final” pour elle, mais ses objectifs de carrière ont changé – au lieu d’aller à la faculté de droit, elle rêve maintenant de devenir thérapeute. ou un écrivain. Mais il y a une chose qui la retient en classe pendant au moins un an de plus : ses élèves. Paulino explique : “Les excellentes relations que j’entretiens avec les étudiants m’ont motivé à rester malgré tout le stress et parfois à me sentir surmené et sous-payé.”

“J’ai ressenti une énorme culpabilité en leur disant que je ne revenais pas, comme si j’abandonnais ces petits enfants qui avaient besoin de moi.” Amy Owen un ancien professeur de troisième année à Los Angeles

“L’enseignement est devenu intolérable”