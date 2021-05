Les enseignants s’efforcent de faire participer davantage de parents à l’enseignement des finances personnelles

C’est une question à plusieurs un éducateur en finances personnelles a demandé: Quelle est la meilleure façon d’impliquer les parents de mes élèves dans les connaissances financières que j’enseigne?

Tamara Gordon, un 8e professeur d’études sociales à la Centennial Academy d’Atlanta, est l’un d’eux.

« Certains parents pensent qu’enseigner l’éducation aux finances personnelles est un non-sens. Comment puis-je surmonter cela? » elle a demandé à un panel d’experts lors de la réunion du 5 mai Investissez dans les enseignants: prêt. Ensemble. Croître. événement, un partenariat avec CNBC, le Conseil pour l’éducation économique et Finance personnelle de nouvelle génération.

«Parfois, vous obtenez cette résistance parce que, honnêtement, les parents ont honte de l’endroit où ils se trouvent, ils ont honte de ne pas savoir», a déclaré Tiffany Aliche, fondatrice de The Budgetnista et ancienne institutrice à Newark, New Jersey.

En savoir plus sur Invest in You:

À mesure que les petites entreprises se rétablissent lentement, l’aide financière devient plus ciblée

Le PPP est à court d’argent pour la plupart des emprunteurs. Que souhaitez-vous savoir

Les parents sacrifient leur propre bien-être financier pour soutenir leurs enfants adultes

Pour combler le fossé, ce qu’Aliche ferait lorsqu’elle enseignait était de jouer l’éducation financière pour ses étudiants – dans un jeu, ils assumeraient des personnages adultes et s’entraînaient à payer des factures avec de l’argent Monopoly. Ces jours-là, elle invitait aussi les parents de ses élèves à venir jouer.

«Ce que votre enfant apprend, vous aussi, vous pouvez l’apprendre d’une manière qui préserve votre dignité», a-t-elle déclaré. « Invitez ces parents dans la classe. »

Il existe également des moyens de ramener la conversation à la maison.

« Je pense que vous pouvez donner des missions qui impliquent de poser des questions financières aux parents », a déclaré Dan Otter, directeur exécutif de 403 (b) wise, un service de défense de l’éducation, ajoutant que cela pourrait concerner les premiers emplois des parents ou la façon dont leurs familles géraient l’argent .