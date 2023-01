Les enseignants se joignent à un débrayage de masse en Grande-Bretagne après une décennie de compression des salaires

L’enseignante de Londres, Lucy Preston, manquera le quatrième anniversaire de son fils jeudi car elle doit occuper un deuxième emploi le soir en tant que tutrice privée pour s’assurer qu’elle peut payer sa garde d’enfants et son hypothèque.

Un jour plus tôt, dans l’espoir d’obtenir une augmentation de salaire qui soulagera un peu son budget familial tendu, la mère célibataire de deux enfants rejoindra plus de 120 000 autres enseignants sur la ligne de piquetage.

Les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles se mettent en grève mercredi après une décennie de maigres revenus dans un système scolaire financé par l’État qui a vu beaucoup d’entre eux prendre un deuxième emploi ou quitter complètement la profession.

“C’est vraiment déchirant pour moi”, a déclaré Preston, 38 ans, à propos de l’anniversaire manqué de son fils. Elle travaille comme professeur d’anglais trois jours par semaine et s’occupe de ses enfants les deux autres jours car elle ne peut pas se permettre de faire garder ses enfants tous les jours.

“Si je pouvais juste gagner assez d’argent pour ne pas avoir à faire le tutorat le soir, j’aurais une vie beaucoup, beaucoup plus heureuse… C’est juste un endroit vraiment, vraiment déprimant.”

Des centaines de milliers d’autres travailleurs, y compris des employés des chemins de fer et des fonctionnaires, sortiront également mercredi, ce qui en fait le plus grand jour de grève en Grande-Bretagne depuis plusieurs décennies, mesuré par l’éventail des industries qu’il couvrira.

Le Syndicat national de l’éducation (NEU), qui organise les grèves des enseignants, a demandé une prime salariale supérieure à l’inflation entièrement financée par le gouvernement, afin que les écoles puissent également couvrir d’autres coûts, de la papeterie aux manuels scolaires.

Avec une inflation à deux chiffres l’an dernier, les enseignants ont vu leur salaire baisser de 23 % en termes réels depuis 2010, selon le syndicat.

Preston dit que les paiements hypothécaires grugent les deux tiers de son salaire de 1 800 livres par mois (38 700 rands), la forçant à trouver d’autres moyens de gagner de l’argent, comme louer une chambre dans sa maison à un locataire et acheter moins cher, aliments surgelés au lieu de produits frais.

“Le stress qui en résulte est absolument incroyable… Chaque mois, c’est une lutte”, a déclaré Preston, qui travaille comme enseignant depuis 2011.

Le gouvernement, qui a eu des pourparlers infructueux avec le NEU, a qualifié son prix d’un an de 5% de rémunération pour les enseignants le plus élevé “d’une génération” et a déclaré qu’il investirait 4 milliards de livres dans les écoles au cours des deux prochaines années.

“Partir en masse”

Le NEU – qui a prévu sept jours de grève au total – affirme qu’un enseignant sur quatre quitte la profession dans les trois ans suivant sa qualification, ce qui a un impact sur l’éducation des enfants.

“Je ne me souviens pas quand nous avions assez de personnel pour couvrir confortablement l’école”, a déclaré Sydney Heighington, 33 ans, directeur adjoint d’une école de l’est de Londres.

“Pour le moment, vous avez des enseignants qui partent en masse”, a-t-il ajouté, notant que certains de ses collègues du personnel de soutien avaient été contraints d’aller dans les banques alimentaires en raison de l’augmentation des factures et que d’autres étaient simplement partis pour trouver du travail dans les supermarchés. .

Heighington, qui enseigne la musique, a déclaré que plus d’un tiers des enseignants et du personnel enseignant expérimentés à temps plein avaient quitté son école l’année dernière. Seul un cinquième de ces rôles étaient occupés par des enseignants stagiaires.

Les éducateurs disent que les écoles qui doivent payer les salaires des enseignants de leur propre poche ont laissé les salles de classe sans argent pour les manuels scolaires, les mises à niveau informatiques et les voyages scolaires.

“Vous réduisez vos sorties, vous n’allez pas au British Museum, vous n’allez pas voir des choses”, a déclaré Steve Chalke, fondateur de l’association caritative Oasis qui gère plus de 50 écoles à travers la Grande-Bretagne. “Ainsi, les sujets deviennent un peu plus stériles, car vous n’apprenez pas à tous les niveaux.”

Le Premier ministre Rishi Sunak veut étendre l’enseignement des mathématiques dans les écoles, mais le NEU affirme que son plan ne parvient pas à remédier à la pénurie d’enseignants, ce qui signifie qu’un cours de mathématiques sur huit est enseigné par un enseignant non qualifié dans la matière.

Les rapports indiquent que les enseignants de l’élite Winchester College dans le sud de l’Angleterre, où Sunak a fréquenté l’école et était préfet en chef, font partie des personnes en grève mercredi. L’école a refusé de commenter.