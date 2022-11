Les enseignants retraités du district 58 se tournent vers l’entreprise – Shaw Local

Alors que deux éducateurs du Downers Grove Grade School District 58 ont récemment quitté la salle de classe, leurs jours d’éducation sont loin d’être derrière eux.

Beth Hatlen et Karla O’Brien, résidentes de Downers Grove, se sont associées dans le cadre d’une entreprise commerciale offrant aux enseignants une formation de perfectionnement professionnel sur l’enseignement efficace de la lecture pour les élèves, en particulier ceux qui ont des difficultés linguistiques ou la dyslexie.

Par l’intermédiaire de leur entreprise, Classmates Educational Group Inc., le duo possède et exploite le système SLANT pour la formation en langage structuré, qui est basé sur l’approche d’alphabétisation structurée multisensorielle Orton-Gillingham.

Les dyslexiques, par exemple, ont du mal à traiter les lettres et les sons. À cette fin, l’approche Orton-Gillingham divise la lecture et l’écriture en morceaux plus petits et plus gérables.

O’Brien et Hatlen sont reconnaissants aux éducateurs de Downers Grove qui intègrent les méthodes SLANT dans leur enseignement depuis de nombreuses années.

“D’innombrables élèves de Downers Grove ont été aidés”, a déclaré Hatlen, qui, avant de travailler comme spécialiste de la lecture dans le district pendant cinq ans, a été enseignant de maternelle à l’école primaire Indian Trail pendant 17 ans.

Et c’est une approche que le couple, dont les enfants sont des élèves du district 58, espère voir prendre racine dans tout l’Illinois et dans les écoles du pays.

“Il y a un tel besoin pour cela à l’échelle nationale étant donné les scores qui sont sortis dans l’évaluation nationale des progrès de l’éducation qui a été publiée montrant que les scores en lecture ont considérablement diminué au cours des deux dernières années”, a déclaré O’Brien, qui a servi de ressource pour l’éducation spéciale. enseignant à Pierce Downer Elementary à Downers Grove pendant plusieurs années.

Les deux ont repris l’entreprise bien établie de Marsha Geller, l’auteur original du système SLANT pour la formation linguistique structurée.

“Lorsque nous avons initialement participé à la formation SLANT, nous ne savions pas que c’était par le biais d’une petite entreprise familiale lancée par une femme dans la banlieue nord”, a déclaré Hatlen. “Et après avoir utilisé les méthodes avec nos étudiants, nous avons vu une telle croissance énorme. Donc quand [Geller] avons décidé de prendre notre retraite, nous nous sommes précipités parce que c’était l’une des meilleures formations que nous ayons jamais reçues et nous avons pensé: “C’est trop bien pour que ça ne continue pas.”

Ancien président de la branche de l’Illinois de l’International Dyslexia Association et conférencier fréquent lors de conférences d’État et nationales, Geller reste membre de l’équipe SLANT System.

O’Brien et Hatlen sont ravis de continuer à travailler avec les éducateurs du district 58 et au-delà.

Ils sont en cours d’obtention de l’accréditation de l’International Dyslexia Association, qui garantit la fidélité des méthodes enseignées et leur alignement sur les standards établis par l’IDA.

“Nous nous efforçons constamment de nous assurer que nous pouvons finalement atteindre le plus d’enfants possible”, a déclaré Hatlen. “Je pense que notre passion commune pour connaître l’impact que cela a directement sur les étudiants est la force motrice.”

Les résidents permanents de Downers Grove se sont engagés à redonner à leur communauté et aux régions avoisinantes.

“En tant qu’éducateurs passionnés, servir d’abord notre propre communauté était une priorité”, a déclaré Hatlen. « Connaissant l’impact positif que cette formation d’enseignants peut avoir directement sur les étudiants, Karla et moi avons estimé qu’il était essentiel de servir d’abord notre propre communauté. Alors que nous avons quitté la salle de classe, nous sommes convaincus qu’en formant des enseignants, nous pouvons, en fait, atteindre beaucoup plus d’élèves.

Ils sont également ravis de s’implanter dans la communauté qu’ils habitent.

“Downers Grove a vraiment notre cœur”, a déclaré Hatlen. “À Downers Grove, nous sommes tous une famille, et prendre soin de notre famille est une conviction fondamentale que nous, en tant qu’organisation, défendrons toujours.”

Pour plus d’informations, visitez www.slantsystem.com.