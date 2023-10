Les enseignants retraités de Marshall Putnam se réuniront et sélectionneront leurs bureaux – Shaw Local

Nancy Gillfillan, flûtiste, divertira les enseignants retraités de Marshall Putnam lors de sa réunion du mardi 17 octobre à 10 heures au Lake Thunderbird, 2 Lake Thunderbird Drive, Putnam.

En plus du cadre idéal pour le feuillage et le programme d’automne, le groupe a des affaires à considérer. Sa présidente, Katie Grumbine, n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions. Larry Carlton s’est porté volontaire pour la remplacer, mais il ne peut le faire sans le soutien des membres. Les postes de vice-président, de président des adhésions et de secrétaire doivent être pourvus à ce moment-là. Assistez à cette réunion avec la volonté de faire du bénévolat ou en encourageant un confrère à le faire.