Les enseignants prennent en main les préoccupations liées à l’IA alors que la technologie d’avertissement constitue la «plus grande menace» pour les écoles

Les responsables pédagogiques des meilleures écoles britanniques prennent en main leurs préoccupations concernant l’intelligence artificielle, formant un conseil consultatif sur la technologie et avertissant que les risques de l’IA constituent la « plus grande menace » pour les écoles.

Le Royaume-Uni prédit que l’IA pourrait apporter un « changement transformateur » à son système éducatif, selon la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan, qui a déclaré que la technologie pourrait « supprimer lourdement » les tâches quotidiennes d’un enseignant, telles que la compilation plans de cours.

Suite à la sortie de ChatGPT l’année dernière, des étudiants du monde entier ont déclaré utiliser la technologie pour les aider dans leurs travaux scolaires, par exemple pour la recherche de dissertations.

Huit éducateurs ont écrit une lettre au Times de Londres ce mois-ci avertissant que, bien que l’IA puisse servir d’outil utile aux élèves et aux enseignants, les risques de la technologie sont considérés comme la « plus grande menace » des écoles.

« En tant que leaders des écoles publiques et indépendantes, nous considérons l’IA comme la plus grande menace mais aussi potentiellement le plus grand avantage pour nos élèves, notre personnel et nos écoles. Les écoles sont déconcertées par le rythme très rapide de l’évolution de l’IA et recherchent des conseils sûrs sur la meilleure façon aller de l’avant, mais à qui pouvons-nous faire confiance ? » a écrit la coalition d’enseignants du Royaume-Uni dans une lettre au Times.

Les enseignants, qui comprenaient les chefs d’écoles préparatoires telles que l’Epsom College, la Magdalen College School et le Wellington College, ont fait valoir que les écoles sont « déconcertées par le rythme très rapide de changement de l’IA » et manquent d’une caisse de résonance pour y naviguer.

« Nous n’avons aucune confiance dans la capacité des grandes entreprises numériques à se réguler dans l’intérêt des élèves, du personnel et des écoles. Et, par le passé, le gouvernement ne s’est pas montré capable ou disposé à le faire », ont écrit les enseignants. notant qu’ils sont satisfaits du fait que le Premier ministre Rishi Sunak a récemment déclaré que des « garde-fous » sur l’intelligence artificielle devaient être mis en place.

Ils ont déclaré que l’IA évolue trop rapidement pour que les dirigeants locaux « fournissent les conseils en temps réel dont les écoles ont besoin », ils ont donc conçu leur propre solution, en créant un conseil consultatif.

« Nous annonçons ainsi aujourd’hui notre propre organe intersectoriel composé d’enseignants de premier plan dans nos écoles, guidés par un panel d’experts indépendants du numérique et de l’IA, pour conseiller les écoles sur les développements de l’IA susceptibles d’être bénéfiques et ceux qui sont préjudiciables », ont déclaré les enseignants. écrit.

Anthony Seldon, directeur de l’Epsom College, a dirigé la lettre et a déclaré au Times que l’IA pourrait être le moment de l’imprimerie de cette génération, mais que les risques entourant l’IA sont « plus graves que toute menace à laquelle les écoles ont jamais été confrontées ».

« Les gens sont des lapins effrayés dans les phares. Chaque semaine, les choses changent … On craint profondément que la technologie ne soit utilisée pour [children’s] l’apprentissage, leur stimulation, leurs soins. La base de la santé mentale réside dans les relations et les contacts humains », a déclaré Seldon lors d’une conférence pour les chefs d’établissement ce mois-ci.

Il a ajouté qu’il craignait que les jeunes « perdent le contact avec la réalité » en passant autant de temps à interagir avec « la réalité augmentée et la réalité virtuelle ».

« Alors que l’apprentissage devient plus technologique, leur compréhension de ce qui est réel et de ce qui est normal, de ce qui est vrai et de ce qui est faux, sera progressivement érodée », a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, des études ont montré que les jeunes générations utilisent davantage les systèmes d’IA comme ChatGPT que les générations plus âgées. La génération Z, les personnes nées entre 1997 et 2013, a déclaré utiliser la technologie de manière régulière plus que les générations plus âgées, tandis que les étudiants déclarent utiliser la plate-forme le plus pour le travail scolaire en anglais, suivi des mathématiques et des sciences sociales.

Plus tôt cette année, les systèmes scolaires publics tels que les écoles publiques de New York et le district scolaire unifié de Los Angeles ont restreint l’utilisation de ChatGPT dans les classes K-12 en raison de problèmes de tricherie et de désinformation.

ChatGPT est formé en conservant le texte d’Internet et en utilisant cette information dans ses réponses aux humains. Les étudiants qui utilisent la technologie pour terminer le travail en classe risquent une éventuelle désinformation – le système peut « halluciner » et donner des réponses qui semblent correctes mais qui ne le sont pas – et même plagier.

La coalition d’enseignants du Royaume-Uni prévoit de publier un site Web qui sera dirigé par 15 éducateurs en sciences ou en technologie sur des guides pour les éducateurs sur les technologies d’IA à adopter ou à éviter.