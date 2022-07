Les enseignants pleurent en rappelant les élèves tués dans la fusillade de Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Une enseignante a livré un témoignage déchirant mercredi, rappelant comment un élève de sa classe d’études sur l’Holocauste a correctement répondu à une question quelques secondes avant de devenir l’une des 17 personnes assassinées par le tireur d’école de Floride Nikolas Cruz.

Ivy Schamis dirigeait des étudiants à travers une discussion sur les Jeux olympiques de 1936 en Allemagne nazie lorsque Nick Dworet a répondu correctement qu’Adolf Dassler avait fondé la société de chaussures Adidas, ajoutant que le frère de Dassler avait fondé la marque rivale Puma.

C’est alors qu’ils ont entendu les premiers coups de feu dans le couloir, et Cruz a commencé à tirer à travers la vitre de la porte de sa classe.

«Ce n’est que quelques secondes plus tard que le canon de cet AR-15 vient de tendre une embuscade à notre classe. Il est passé à travers ce panneau de verre et a tiré partout. C’était très bruyant. Très effrayant. Je n’arrêtais pas de penser à ces enfants qui ne devraient pas vivre ça du tout », a-t-elle témoigné en s’essuyant les yeux avec un mouchoir.

Elle a dit que les étudiants se sont précipités pour trouver la sécurité derrière les meubles, mais n’ont pas paniqué et ont agi avec bravoure et maturité en attendant d’être secourus. Trois élèves ont été blessés dans sa classe et deux ont été tués : Dworet et Helena Ramsay, tous deux âgés de 17 ans.

Lorsqu’on lui a montré leurs portraits, elle s’est mise à pleurer.

« C’est ma copine, Helena Ramsay, dit-elle. “Nicholas Dworet, beau garçon.”

Le frère de Dworet, Alexander, a été effleuré par une balle dans une salle de classe de l’autre côté du couloir, où trois étudiants ont été tués et plusieurs autres blessés. La professeure d’anglais Dara Hass a témoigné mardi sur la façon dont Cruz avait tiré à travers une fenêtre de sa porte.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre à 17 chefs de meurtre au premier degré pour le massacre du 14 février 2018. Le jury doit décider si l’ancienne étudiante de Marjory Stoneman Douglas doit être condamnée à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle pour que la fusillade de masse la plus meurtrière du pays soit présentée à un jury. Le procès devrait durer au moins jusqu’en octobre.

Neuf autres hommes armés qui ont tué au moins 17 personnes sont morts pendant ou immédiatement après leur fusillade, soit par suicide, soit par des tirs de la police. Le suspect du meurtre de 23 personnes en 2019 dans un Walmart à El Paso, au Texas, attend son procès.

Le témoignage est intervenu un jour après que les jurés ont vu une vidéo de surveillance de la fusillade, de nombreuses victimes ayant été abattues à bout portant. Cruz a également tué certains des blessés en leur tirant dessus une deuxième fois alors qu’ils gisaient sur le sol.

Lorsque les jurés obtiendront finalement l’affaire, ils voteront 17 fois, une fois pour chacune des victimes, sur l’opportunité de recommander la peine capitale.

Chaque vote doit être unanime pour que Cruz reçoive la mort. Un vote non unanime pour l’une quelconque des victimes signifierait la prison à vie pour le meurtre de cette personne.

Les jurés sont informés que pour voter la peine de mort, les circonstances aggravantes présentées par le parquet pour la victime en question doivent, dans leur jugement, l’emporter sur les circonstances atténuantes présentées par la défense.

Indépendamment des preuves, tout juré peut voter pour la prison à vie par pitié. Lors de la sélection du jury, les panélistes ont déclaré sous serment qu’ils étaient capables de voter pour l’une ou l’autre des peines.

___

La journaliste AP Freida Frisaro à Miami a contribué à cette histoire

Terry Spencer, l’Associated Press