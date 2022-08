Les enseignants panaméens mettent fin à une longue grève qui a déclenché des manifestations plus larges

PANAMA CITY (AP) – Les enseignants du Panama retourneront en classe mardi après une grève d’un mois soutenue par un certain nombre d’autres secteurs qui ont bloqué le commerce et harcelé la capitale avec le trafic sur le coût de la vie élevé et la corruption gouvernementale.

Le débrayage des enseignants a déclenché ce qui est devenu la plus grande manifestation sociale que le Panama ait connue depuis des années. Les éducateurs ont dit qu’ils en avaient assez de la flambée des prix de l’essence, de la nourriture et des médicaments et qu’ils voulaient plus d’investissements dans l’éducation.

Les enseignants ont finalement été rejoints par des travailleurs de la construction et des groupes autochtones, ainsi que par des Panaméens moyens frustrés. Ils ont érigé des barrages routiers qui ont gelé les voies d’approvisionnement et provoqué des pénuries.

Après plus d’une semaine de dialogue médiatisé par l’Église catholique romaine, le gouvernement a accepté de maintenir les prix de dizaines de produits de consommation de base et de réduire le coût de l’essence.

Le gouvernement a déclaré qu’il créerait des mécanismes d’achat direct de médicaments pour éviter les pénuries dans les hôpitaux publics et a promis de fixer des prix maximum pour 150 médicaments.

Le dialogue entre les groupes de protestation et le gouvernement devait reprendre mercredi. Plusieurs demandes restent en suspens, notamment la réduction du coût de l’électricité, l’augmentation de la transparence du gouvernement et la réduction de la corruption gouvernementale.

Avant d’annoncer la fin de leur grève lundi, les enseignants ont organisé un grand rassemblement dans la capitale.

The Associated Press