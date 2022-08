Les enseignants panaméens mettent fin à une longue grève qui a déclenché des manifestations plus larges

PANAMA CITY – Les enseignants du Panama retourneront en classe mardi après une grève d’un mois soutenue par un certain nombre d’autres secteurs qui ont bloqué le commerce et harcelé la capitale avec le trafic sur le coût de la vie élevé et la corruption du gouvernement.

Le débrayage des enseignants a déclenché ce qui est devenu la plus grande manifestation sociale que le Panama ait connue depuis des années. Les éducateurs ont dit qu’ils en avaient assez de la flambée des prix de l’essence, de la nourriture et des médicaments et qu’ils voulaient plus d’investissements dans l’éducation.